"Безусловно, за наличные": подсанкционный нардеп Медведчук объяснил, за какие средства ремонтирует свой дворец в Пуще-Водице

Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода .

"Вы откройте декларацию и посмотрите, сколько у меня есть средств наличными, задекларированных согласно действующему законодательству. И тогда поймете, за какой счет я ремонтирую дом, принадлежащий мне на праве собственности. Безусловно, за наличные деньги. У вас сразу снимутся все вопросы. Открываете (декларацию, - ред.), смотрите - и вопросов у вас не будет. Все нормально. По закону", - сказал Медведчук.

Как сообщил заместитель председателя общественного совета при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции Сергей Миткалик, Медведчук должен сообщить о расходовании наличных денег на ремонт, а именно подать декларацию о существенных изменениях имущественного положения.

"Ремонт - это расход. Если Виктор Медведчук из собственного кармана платил за что-то одним платежом более 113 тысяч гривен в 2021 году, то обязан подать существенные изменения в имущественном состоянии", - пояснил Миткалик.

Однако нардеп не подал соответствующую декларацию.

В то же время в комментарии изданию инвестиционный банкир Сергей Фурса отметил, что "никакие санкции ни одной страны не могут касаться наличных денег, поэтому Медведчук может свободно пользоваться наличными средствами по своему усмотрению".



Согласно последней декларации за 2020 год, Виктор Медведчук имеет $85 тыс. наличными, а его жена Оксана Марченко - €1,4 млн.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украина и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

19 февраля на нардепа фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука и его супругу Оксану Марченко наложены санкции за финансирование терроризма.

11 ноября стало известно, что Медведчук производит капитальный ремонт в имении в Пуще-Водице, в котором более сотни отдельных помещений общей площадью более 2000 кв. м. несмотря на то, что в связи с санкциями его счета заблокированы.

8 декабря сообщалось, что Медведчук не указал в декларации за 2020 год доходы более чем на 73 млн грн, что является рекордом среди всех проверенных в 2021 году деклараций.

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