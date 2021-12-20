"Безусловно, суды неправосудны, они зависимы": Тимошенко дала Порошенко советы в связи с объявлением подозрения
Экспремьер Юлия Тимошенко дала советы пятому президенту Петру Порошенко на фоне объявления подозрения в госизмене
Об этом она заявила в эфире телеканала "Украина 24".
"Я бы хотела дать Петру Алексеевичу несколько советов. Учитывая, что вы знаете мою историю, что я прошла через все эти политические репрессии - причем худшего уровня. Первый совет. Если он верит в свою правоту, категорически ему нельзя уезжать из страны. Никуда не нужно бежать, не надо никуда ехать. Если внутри чувствуешь, что ты прав, то нужно оставаться у себя дома, проходить все правосудные, неправосудные суды и доказывать, что ты не нарушал закон", - сказала она.
Тимошенко подчеркнула, что в стране нет независимых судов.
"Второй совет. Безусловно суды неправосудны, они зависимы. Я это хорошо знаю, потому что прошла все, что можно было пройти в Украине. Но нельзя категорически казаться - это очень важно. Если за тобой правда, надо идти в ЕСПЧ, все инстанции судов, добиваться, чтобы все это было публично, и бороться. Если он считает, что он прав, пусть идет вперед и доказывает", - заявила Тимошенко.
- Лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук подозревается в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта о поставках угля из Южной Африки в начале российской агрессии. Также следствие считает, что Медведчук участвовал в организации схемы контрабанды угля из ОРДЛО, в результате которой пророссийские террористы получили более 200 млн. грн.
- СБУ вручила подозрение по этому делу эксминистру энергетики Демчишину. По версии СБУ, он заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями ОРДЛО по поставке угля на общую сумму более 3 млрд. грн. В результате противоправных действий министра в распоряжение террористов поступило более 200 млн грн.
- Государственное бюро расследований заявило , что Порошенко сообщили о подозрении по этому делу. Его обвиняют в госизмене и содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".
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