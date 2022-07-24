Безусловная уголовная ответственность за получение паспорта РФ уничтожит мосты с людьми в оккупации, – нардеп Фриз
Не следует вводить безусловную уголовную ответственность за получение российского паспорта в оккупации
Об этом в эфире Еспресо сказала народная депутат Украины от "ЕС" Ирина Фриз.
"Что касается уголовной ответственности за получение российского гражданства. Здесь нужно быть очень внимательными. Я знаю, как принудительно после аннексии Крыма фактически заставляли получать российское гражданство всех, кто остался на территории полуострова", - отметила она.
По мнению Фриз, нужно очень тщательно подходить к ситуации, а не рубить с плеча.
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"Нужно понимать, при каких обстоятельствах и условиях и что побудило человека взять паспорт РФ. Если мы вводим сразу уголовную ответственность – мы фактически обрубаем все мосты с людьми, которые являются украинцами, но учитывая время и судьбу, имели необходимость продолжать жизнь. Я не оправдываю их, но говорю о том, что к этому нужно подходить тщательно и внимательно", - подытожила нардеп.
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