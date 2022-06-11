Такое мнение высказал дипломат в эфире Еспресо.

"Безумные средства, финансовые, идеологические, политические потоки были вложены кремлем в разные страны Европы, чтобы московский лозунг для нас "В Европе Вас никто не ждет" работал голосами европейцев, которые сомневаются. Соответствуем ли мы критериям? Есть политическая составляющая. Она зависит от подрывной работы в Европе, которую проводил все эти годы кремль. Где-то она сработала лучше, где-то хуже. Я бы не переоценивал политическую важность вопроса вступления Украины в ЕС в историческом контексте", - отметил Харченко.



Игорь Харченко напомнил, что в начале 1990-х годов были европейские сообщества. Их было гораздо меньше и бюрократии было тоже меньше. Сейчас в ЕС больше членов и бюрократия более сложная.



Но посмотрите, что там делается с политической точки зрения. Вы поймете, что при последовательной дипломатии, при правильных усилиях достигается результат, который возможен на это время. Сейчас идет инерция исторического процесса, где много политики. Но политика в стратегическом плане уже ясна. Вступление Украины в ЕС - вопрос приоритетный. Но сегодня, когда мы отбиваемся от российской агрессии, он является приоритетом номер два и идет в правильном направлении", - подытожил Харченко.

В Европейской комиссии заявили, что заключение по заявке Украины на членство в ЕС формируют в рекордно короткое время

Предоставление Украине кандидатства в ЕС будут продвигать страны из каждой части Европы

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb













