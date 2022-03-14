"Безумные решисты собираются взрывать боеприпасы прямо напротив энергоблока №1 Запорожской АЭС", - Энергоатом

Об этом сообщил "Энергоатом" в Telegram.



"В ближайшее время захватившие Запорожскую АЭС оккупанты планируют начать "утилизацию" боеприпасов прямо на площадке станции возле руин учебно-тренировочного центра ЗАЭС", – говорится в сообщении.

"Другими словами, сумасшедшие решисты собираются взрывать боеприпасы прямо напротив энергоблока №1 атомной станции!!!" – подчеркнул "Энергоатом".

