Безумное русофобское настроение докатилось до спорта: в Госдуме РФ боятся провокаций во время полуфинала Евро-2022 между Украиной и Россией

Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, сообщает российское издание "Спорт-Экспресс".

По его словам, 4 февраля в Амстердаме (Нидерланды) во время матча Украина – Россия возможны провокации.

"Возможны некоторые провокации со стороны. Мы были свидетелями недавнего матча Даниила Медведева. Вся публика болела не столько Надалем, сколько против российского игрока. К сожалению, безумное русофобское настроение докатилось до спорта", - сказал Свищев, имея в виду финал Australian Open, в котором испанец Рафаэль Надаль победил известного своим хамским поведением россиянина.

Он выразил надежду, что организаторы Евро-2022 позаботятся о безопасности.

"Наверное, в Амстердаме будут какие-то акты провокации. Здесь я очень надеюсь на организаторов чемпионата Европы. Они отвечают за порядок и безопасность. Если наши команды развести невозможно, то обеспечить безопасность они обязаны", – убежден Свищев.

Напомним, 31 января в четвертьфинале Евро-2022 сборная Украины одержала победу над Казахстаном со счетом 5:3.

1 февраля стало известно, что в полуфинале Евро-2022 Украина встретится с Россией .

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