Безумное русофобское настроение докатилось до спорта: в Госдуме РФ боятся провокаций во время полуфинала Евро-2022 между Украиной и Россией
В Государственной думе РФ опасаются провокаций во время полуфинального матча чемпионата Европы по футзалу между сборными Украины и России
Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, сообщает российское издание "Спорт-Экспресс".
По его словам, 4 февраля в Амстердаме (Нидерланды) во время матча Украина – Россия возможны провокации.
"Возможны некоторые провокации со стороны. Мы были свидетелями недавнего матча Даниила Медведева. Вся публика болела не столько Надалем, сколько против российского игрока. К сожалению, безумное русофобское настроение докатилось до спорта", - сказал Свищев, имея в виду финал Australian Open, в котором испанец Рафаэль Надаль победил известного своим хамским поведением россиянина.
Он выразил надежду, что организаторы Евро-2022 позаботятся о безопасности.
"Наверное, в Амстердаме будут какие-то акты провокации. Здесь я очень надеюсь на организаторов чемпионата Европы. Они отвечают за порядок и безопасность. Если наши команды развести невозможно, то обеспечить безопасность они обязаны", – убежден Свищев.
-
Напомним, 31 января в четвертьфинале Евро-2022 сборная Украины одержала победу над Казахстаном со счетом 5:3.
-
1 февраля стало известно, что в полуфинале Евро-2022 Украина встретится с Россией .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.25
Покупка 28.25Продажа 28.53
-
EUR
Покупка 31.76Продажа 32.2
- Актуальное
- Важное