Об этом пишет IGN .

Режиссер первой ленты снова объединился со сценаристом Скоттом Сильвером. Тодд Филлипс выложил в своем инстаграме фото обложки сценария.

Информации о сюжете будущего сиквела мало, но известно, что безумие на двоих означает одинаковое психическое расстройство у двух и более людей. В издании отметили, что такое название для ленты удачное, ведь Джокер имеет психологически зависимые отношения с Бэтменом и Харли Квинн.

В 2019 году вышел первый фильм "Джокер" в котором говорится об Артуре Флеке, одиноком клоуне на вечеринке в Готем-Сити, который превращается в Джокера и находится на грани. Главную роль сыграл Хоакин Феникс.

В 2020 году актер получил "Оскар" за работу в этом фильме.

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