"Безумие на двоих": режиссер "Джокера" объявил о начале работы над сиквелом
Режиссер "Джокера" Тодд Филлипс начал работу над второй частью фильма, которая будет называться "Безумие на двоих"
Об этом пишет IGN .
Режиссер первой ленты снова объединился со сценаристом Скоттом Сильвером. Тодд Филлипс выложил в своем инстаграме фото обложки сценария.
Информации о сюжете будущего сиквела мало, но известно, что безумие на двоих означает одинаковое психическое расстройство у двух и более людей. В издании отметили, что такое название для ленты удачное, ведь Джокер имеет психологически зависимые отношения с Бэтменом и Харли Квинн.
- В 2019 году вышел первый фильм "Джокер" в котором говорится об Артуре Флеке, одиноком клоуне на вечеринке в Готем-Сити, который превращается в Джокера и находится на грани. Главную роль сыграл Хоакин Феникс.
- В 2020 году актер получил "Оскар" за работу в этом фильме.
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