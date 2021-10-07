Безуглая: Спецслужбы РФ могли знать о спецоперации по "вагнеровцам" за несколько месяцев до ее срыва

Об этом заявила председатель ВСК, народный депутат из фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая, передает Укринформ .

"Было обработано с нашими разведывательными органами и мы получили информацию от разведывательного сообщества, потенциально подтверждает, что российские спецслужбы могли знать о специальных мерах, которые проводились с украинской стороны уже с мая 2020 года как минимум. И соответственно если детализировать, то это ГРУ ГШ (Главное разведывательное управление Генерального штаба - ред.) с июля, а ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности - ред.) с мая 2020 года. То есть определенные доказательства были предоставлены, эти доказательства являются закрытыми, то есть я не могу комментировать ", - заявила она.

На вопрос, обладает ли следственная комиссия информацией о том, кто и когда с украинской стороны дал распоряжение о переносе или приостановления спецоперации, Безуглая заметила: "ВСК получила эту информацию. При этом есть определенные данные, которые совпадают с различных источников, есть определенные данные, еще должны быть проверены, вызывают вопросы, но это информация закрыта и я не могу ее называть ".

В свою очередь, на вопрос о конкретных фамилий, она подтвердила, что фамилии известны.

"Конечно, разные фамилии назывались, разная информация есть сейчас в Временной следственной комиссии. Все материалы ВСК будут соответственно отработаны, соответственно классифицированы, то есть некоторые закрыты, некоторые будут обнародованы и станут достоянием парламента", - сказала Безуглая.

Зато журналист Юрий Бутусов, который докладывал на заседании ВСК, отметил, что рассказал депутатам о новых данных по спрецоперации.

"У меня есть новые данные, которые я хотел бы сообщить, и я считаю это важно. Есть конкретные документы, с которыми мне удалось ознакомиться ... Я считаю, что основания считать их достоверными являются и я смог проверить содержание и соответствие этих документов фактам. Что это за документы, которым, я считаю, следственная комиссия должна предоставить оценку? это прежде всего план спецоперации по захвату российских террористов. я утверждаю, что этот план операции был подготовлен 22 июня 2020 года. 1 июля 2020 года по визе начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы этот план поступил к министру обороны Украины Андрея Тарана. И Андрей Таран санкционировал подписал план по захвату российских террористов. к сожалению, следственная комиссия не дала ни одной оценки этим документам ", - заявил Бутусов.

Также он отметил, что сейчас крайне важно выяснить почему приказ о начале спецоперации существует, а о его переносе или отмене - отсутствует.

"Я утверждаю, что существует документ за подписью министра обороны Украины, где полностью расписан план спецоперации и он утвержден министром. Очень важно установить почему план операции по захвату террористов санкционированный, на это есть письменный приказ, а перенос операции, который привел к провалу, то письменно никто не оформлял, почему никто не отдал приказ, никто не расписался ", - отметил Бутусов.

Напомним, "слуги народа" прервали заседание ВСК по вагнергейту во время которого экс-глава ГУР Василий Бурба давал показания по указания перенести спецоперацию.

Также председатель ВСК по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая заявила , что спецслужбы РФ "могли отследить" часть мероприятий Украины по спецоперации по "вагнеровцам" и начали вести дезинформационную активность. На вопрос, получили члены ВСК новые данные от Бутусова, Безуглая заметила: "Бутусов не придавал ВСК никаких документов".

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