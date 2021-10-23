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Безуглая отказалась отвечать на вопрос журналистки о допросе участников совещания у Зеленского по "вагнеровцам"

23 октября, 2021 суббота
08:28
Новости Дело "вагнеровцов": председатель ВСК Рады Безуглая анонсировала обнародование результатов работы комиссии "в максимальном объеме"

Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая рассматривает дело "вагнеровцев", нардеп "СН" Марьяна Безуглая на брифинге в комитетах ВРУ отказалась отвечать на вопрос журналистки телеканала "Прямой" Анны Клювы по поводу срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнера"

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Когда журналистка вдруг задала вопрос, будут ли допрошены на ВСК все участники совещания у президента 24 июля прошлого года, где обсуждалась спецоперация, на которое первый раз Безуглая не ответила, нардепка подчеркнула: "Вы уже задавали вопрос, при всем уважении. Вы уже задали несколько вопросов ".

На возражение Клювы о том, что журналист может задавать любое количество вопросов, председатель комиссии заявила: "Давайте все-таки проводить брифинг в рамках интеллектуального распределения".

Присутствующие журналисты подтвердили, что не против того, чтобы коллега из "Прямого" ставила свои вопросы. На что Безуглая ответила, что будет зачитывать вопросы, которые ей передали активисты, и показала несколько листов А4 формата. Представители прессы возмутились по этому поводу, заявив, что это не их вопрос.

"Господа, есть вопрос? Спасибо", - сказала председатель ВСК, игнорируя слова Клювы, которая продолжала спрашивать о срыве спецоперации.

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