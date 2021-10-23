Безуглая отказалась отвечать на вопрос журналистки о допросе участников совещания у Зеленского по "вагнеровцам"
Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая рассматривает дело "вагнеровцев", нардеп "СН" Марьяна Безуглая на брифинге в комитетах ВРУ отказалась отвечать на вопрос журналистки телеканала "Прямой" Анны Клювы по поводу срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнера"
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Когда журналистка вдруг задала вопрос, будут ли допрошены на ВСК все участники совещания у президента 24 июля прошлого года, где обсуждалась спецоперация, на которое первый раз Безуглая не ответила, нардепка подчеркнула: "Вы уже задавали вопрос, при всем уважении. Вы уже задали несколько вопросов ".
На возражение Клювы о том, что журналист может задавать любое количество вопросов, председатель комиссии заявила: "Давайте все-таки проводить брифинг в рамках интеллектуального распределения".
Присутствующие журналисты подтвердили, что не против того, чтобы коллега из "Прямого" ставила свои вопросы. На что Безуглая ответила, что будет зачитывать вопросы, которые ей передали активисты, и показала несколько листов А4 формата. Представители прессы возмутились по этому поводу, заявив, что это не их вопрос.
"Господа, есть вопрос? Спасибо", - сказала председатель ВСК, игнорируя слова Клювы, которая продолжала спрашивать о срыве спецоперации.
- Напомним, 8 сентября издание CNN со ссылкой на заявления трех экс-чиновников украинской военной разведки сообщило , что спецоперация по задержанию "вагнеровцев" в Украине происходила "с согласия Соединенных Штатов".
- CNN опубликовало материал , в котором сообщалось о том, как готовились к спецоперации по задержанию "вагнеровцев" украинские спецслужбы и чем помогали США.
- Безуглая заявила , что подготовка задержания "вагнеривцив» не была спецоперацией и проводилась без участия других стран.
- Кроме того, по словам Безуглой, парламентская ВСК по "вагнергейту" не будет вызывать Зеленского на заседание из-за его неприкосновенности.
- 14 сентября экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба сказал, что заседание ВСК по "вагнергейту" не произошло, потому что якобы не собрался кворум .
- Народный депутат фракции "Голос" Роман Костенко заявил, что во время заседания временной следственной комиссии ВР, которая расследует Вагнергейт, были озвучены новые факты о оперативные мероприятия и прозвучали новые фамилии.
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