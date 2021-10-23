Безуглая отказалась отвечать на вопрос журналистки о допросе участников совещания у Зеленского по "вагнеровцам"

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Когда журналистка вдруг задала вопрос, будут ли допрошены на ВСК все участники совещания у президента 24 июля прошлого года, где обсуждалась спецоперация, на которое первый раз Безуглая не ответила, нардепка подчеркнула: "Вы уже задавали вопрос, при всем уважении. Вы уже задали несколько вопросов ".

На возражение Клювы о том, что журналист может задавать любое количество вопросов, председатель комиссии заявила: "Давайте все-таки проводить брифинг в рамках интеллектуального распределения".

Присутствующие журналисты подтвердили, что не против того, чтобы коллега из "Прямого" ставила свои вопросы. На что Безуглая ответила, что будет зачитывать вопросы, которые ей передали активисты, и показала несколько листов А4 формата. Представители прессы возмутились по этому поводу, заявив, что это не их вопрос.

"Господа, есть вопрос? Спасибо", - сказала председатель ВСК, игнорируя слова Клювы, которая продолжала спрашивать о срыве спецоперации.

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