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"Безразличие, расчет или посредничество?": Зеленский выступил перед парламентом Израиля и раскритиковал власть за отсутствие давления на РФ

20 мартa, 2022 воскресенье
19:08
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед членами парламента, правительства и народом Израиля

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Народ Израиля, ты видел, как российские ракеты ударили по Киеву, по Бабьему Яру. Ты знаешь, что это за земля, там похоронены более ста тысяч жертв Холокоста, там древние киевские кладбища, там еврейское кладбище, туда ударили российские ракеты. Народ Израиля, в первый же день этой войны, российские снаряды ударили по нашему городу Умань, по городу, который  посещают десятки тысяч израильтян ежегодно для паломничества на могилу Ребе Нахмана", - сказал Зеленский.

Он спросил, что останется от всех подобных мест в Украине после этой страшной войны.

"Я уверен, что каждое слово моего обращения в ваших сердцах отзывается болью, потому что вы чувствуете о чем я говорю. Но можете ли вы объяснить, почему мы до сих пор обращаемся ко всему миру, ко многим странам о помощи, к вам обращаемся за помощью, про элементарные визы. Что это - безразличие, расчет или посредничество без выбора стороны? Я оставлю вам выбор ответа на этот вопрос. Я замечу только одно – безразличие убивает, расчеты часто ошибочны, а посредничество может быть между государствами, но не между добром и злом", – сказал президент.

Зеленский добавил, что каждый в Израиле знает, что израильская противоракетная оборона – самая лучшая, она мощная.

"Каждый знает, что ваше оружие сильно, каждый знает, что вы - молодцы, вы умеете отстаивать свои государственные интересы, своего народа и вы точно можете помочь нашим защитить наши жизни, жизнь украинцев, украинских евреев. Можно долго спрашивать, почему мы не можем получить от вас оружие или почему Израиль не ввел серьезные санкции против России, почему не давит на российский бизнес, но ответ все равно выбирать вам, уважаемые братья и сестры, и вам потом с этим ответом жить, народ Израиля. Украинцы сделали свой выбор - 80 лет назад спасали евреев и потому среди нас есть праведники народов мира. Народ Израиля, теперь и у вас есть такой выбор", - подытожил президент.

  • Израиль отменил безвизовый режим для Украины и больше не будет принимать украинских беженцев на своей территории.
  • Посол Израиля в Украине Михаил Бродский сообщил, что такую временную меру приняли, чтобы упорядочить въезд беженцев из Украины.

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санкции
Израиль
Владимир Зеленский
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