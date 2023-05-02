Безработный из Славянска сдавал "народной милиции "ДНР" расположение украинских воинов
СБУ задержала в Славянске мужчину, передававшую рашистам разведданные об украинских войсках, за это ему обещали деньги и "должность" после якобы оккупации
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Правоохранители задержали безработного жителя города Славянск Донецкой области. Получившуюся информацию враг планировал использовать для подготовки ракетных ударов по позициям ВСУ и Нацгвардии на Бахмутском направлении.
Задержанный общался с "заместителем командира комендантского полка народной милиции "ДНР".
Фото: Служба безопасности Украины
Его обязанностью было обходить местность и фотографировать места нахождения украинских воинов, а затем передавать данные через запрещенную соцсеть РФ.
Российские представители обещали приспешнику деньги и "высокую должность", в случае захвата Славянска.
Мужчине сообщили о подозрении. В настоящее время он находится под стражей.
- Также СБУ задержала российского информатора, собиравшего данные о Южноукраинской атомной электростанции.
- Ранее правоохранители разоблачили российского информатора, который из-за запрещенной соцсети передавал деэнеровцу размещение ВСУ в освобожденном Лимане.
- СБУ задержала российского информатора, который передавал информацию об обороне заводов, локациях Вооруженных Сил Украины и промышленных объектах в Одесской области.
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