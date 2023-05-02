Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Правоохранители задержали безработного жителя города Славянск Донецкой области. Получившуюся информацию враг планировал использовать для подготовки ракетных ударов по позициям ВСУ и Нацгвардии на Бахмутском направлении.

Задержанный общался с "заместителем командира комендантского полка народной милиции "ДНР".

Фото: Служба безопасности Украины

Его обязанностью было обходить местность и фотографировать места нахождения украинских воинов, а затем передавать данные через запрещенную соцсеть РФ.

Российские представители обещали приспешнику деньги и "высокую должность", в случае захвата Славянска.

Мужчине сообщили о подозрении. В настоящее время он находится под стражей.