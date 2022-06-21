Безработные, которые будут находиться за границей более 30 дней во время войны, потеряют свой статус и выплаты

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам премьера, правительство запускает реформу всей сферы занятости, чтобы в условиях полномасштабной войны "мобилизовать все возможные ресурсы для победы над российскими оккупантами", в том числе организовать работу в тылу.

Как отметил Шмыгаль, в рамках этой реформы правительство утвердит документ, предусматривающий, что официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не были трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам: разбору завалов, строительству защитных сооружений, благоустройству, ремонтным или сельскохозяйственным работам. Что именно нужно делать, будут определять местные власти.

Каждому привлеченному к общественно полезным работам государство будет платить зарплату в размере минимальной.

"Мы фактически устраняем возможность, когда люди могли получать средства от государства и отказываться от предложенной работы. В условиях военного времени у государства нет для этого ресурсов. Все должны либо воевать и защищать Родину, либо работать на победу и для фронта", – аргументировал такое решение Шмыгаль.

Он добавил, что правительство также примет решение, согласно которому безработные, находящиеся за границей дольше месяца, будут терять свой статус и, соответственно, предусмотренные им выплаты.

"Отдельно стоит отметить, что статус и выплаты по безработице теперь утрачиваются, если человек находится за границей более 30 дней во время военного положения", - сказал премьер.