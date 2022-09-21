Безработица в Украине составляет более 40%, - руководитель портала GRC.UA Березовская

Об этом она сообщила в эфире телеканала "Еспресо".

"По данным Государственной службы занятости безработицы в Украине составляет более 35%. По нашим данным уровень безработных людей в Украине превысил 40%. Мы проводили исследования в конце августа и начале сентября и выяснили, что именно 40% украинцев потеряли работу из-за войны" , – рассказала Березовская.

Руководитель портала GRC.UA назвала основные причины по которым украинцы потеряли работу.

"Главными причинами потери работы украинцы назвали переезд, закрытие компаний и сокращение должностей. То есть на сегодняшний день реальной цифрой безработицы в Украине является более 40%, еще 22% украинцев указали, что имеют работу, но получают неполную заработную плату", - добавила она.

29 июля в инфляционном отчете НБУ сообщили, что из-за полномасштабной войны уровень безработицы в Украине достиг 35%

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