Безработица в Украине составляет более 40%, - руководитель портала GRC.UA Березовская
Руководитель экспертно-аналитического центра портала GRC.UA Руслана Березовская рассказала, что уровень безработицы в Украине превысил 40%
Об этом она сообщила в эфире телеканала "Еспресо".
"По данным Государственной службы занятости безработицы в Украине составляет более 35%. По нашим данным уровень безработных людей в Украине превысил 40%. Мы проводили исследования в конце августа и начале сентября и выяснили, что именно 40% украинцев потеряли работу из-за войны" , – рассказала Березовская.
Руководитель портала GRC.UA назвала основные причины по которым украинцы потеряли работу.
"Главными причинами потери работы украинцы назвали переезд, закрытие компаний и сокращение должностей. То есть на сегодняшний день реальной цифрой безработицы в Украине является более 40%, еще 22% украинцев указали, что имеют работу, но получают неполную заработную плату", - добавила она.
- 29 июля в инфляционном отчете НБУ сообщили, что из-за полномасштабной войны уровень безработицы в Украине достиг 35%
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