Безос снова стал самым богатым человеком в мире, - Forbes
Самым богатым человеком мира по версии Forbes стал основатель Amazon Джефф Безос
Об этом говорится в рейтинге издания .
Безос обошел владельца LVMH Бернара Арно, который возглавил рейтинг в начале августа.
Акции Amazon упали на 1,3%, уменьшив состояние Безоса на $ 1,3 млрд, но акции LVMH упали на 5,2%, сократив прибыль Арно на $ 9,9 млрд.
Состояние Безоса оценивается в $ 185,9 млрд.
На втором месте - основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск со $ 180,5 млрд, на третьем - Арно, который имеет $ 174 млрд.
В первую пятерку также входят соучредитель Microsoft Билл Гейтс ($ 129,9 млрд) и основатель Facebook Марк Цукерберг ($ 127,9 млрд).
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