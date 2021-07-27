Безос предложил NASA покрыть расходы в $ 2 млрд на модуль высадки на Луне в обмен на контракт

Об этом сообщает пресс-служба компании Джеффа Безоса Blue Origin .

"Мы создали национальную команду - с четырьмя основными партнерами и более 200 мелкими и средними поставщиками в 47 штатах - чтобы сосредоточиться на проектировании, создании и эксплуатации летной системы, на которую может рассчитывать страна. NASA инвестировало более полумиллиарда долларов в национальную команду в 2020- 2021 годах, и мы хорошо себя проявили. Команда разработала и снизила риски безопасного, экономичного по массе проекту, который может обеспечить высадку человека на Луне в 2024 году ", - говорится в письме.



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Безос отметил, что в качестве горючего модуль будет использовать жидкий водород, который можно добывать на Луне.



Систему спроектировано таким образом, чтобы она могла перемещаться на разных ракетах-носителях, в том числе Falcon Heavy. Он подчеркнул, что начальная миссия компании Blue Origin требует всего трех коммерческих запусков. Это снижает риск провала миссии из-за аномалий при запуске.



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Основатель Amazon предложил NASA покрыть до $ 2 млрд дефицита бюджета агентства в обмен на контракт. Компания также готова отказаться от получения платежей за этот модуль в этом году и в течение двух последующих лет.



Также Blue Origin предлагает свой счет принять участие в разработке и запуске элемента посадочного модуля, чтобы снизить риски для астронавтов. Расходы на эту часть программы компания оценивает более чем в $ 1 млрд.