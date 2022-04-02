Безоружного фотокорреспондента Левина россияне убили двумя выстрелами из стрелкового оружия, - прокуратура

Об этом сообщил Офис прокурора в Telegram.



По данным следствия, в марте исчезла связь с Левиным, освещавшим войну на территории Киевской области.



Тело журналиста найдено на территории села Гута Межигорская



"По предварительной информации, безоружного Максима Левина военнослужащие вооруженных сил РФ убили двумя выстрелами из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.



Там добавили, что расследование продолжается, идет процесс установления всех обстоятельств преступления.

Об исчезновении Макса Левина стало известно 22 марта.

Тело Левина, пропавшего 13 марта, было найдено 1 апреля в Киевской области.