Безоружного фотокорреспондента Левина россияне убили двумя выстрелами из стрелкового оружия, - прокуратура
Вышгородская окружная прокуратура осуществляет руководство по убийству фотографа Макса Левина, которого застрелили российские военные, статья - нарушение законов и обычаев войны
Об этом сообщил Офис прокурора в Telegram.
По данным следствия, в марте исчезла связь с Левиным, освещавшим войну на территории Киевской области.
Тело журналиста найдено на территории села Гута Межигорская
"По предварительной информации, безоружного Максима Левина военнослужащие вооруженных сил РФ убили двумя выстрелами из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Там добавили, что расследование продолжается, идет процесс установления всех обстоятельств преступления.
- Об исчезновении Макса Левина стало известно 22 марта.
- Тело Левина, пропавшего 13 марта, было найдено 1 апреля в Киевской области.
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