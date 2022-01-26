"Безопастностная ситуация непредсказуема": посольство США призвало американцев уехать из Украины из-за возможного нового вторжения РФ
Посольство Соединенных Штатов Америки призвало граждан США уехать из Украины из-за непредсказуемой ситуации безопасности и усиления угрозы российских военных действий
Об этом идет речь на сайте посольства.
"Ситуация с безопасностью в Украине остается непредсказуемой из-за усиления угрозы российских военных действий и может ухудшаться без уведомления. Посольство США призывает граждан США в Украине рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческий или другой частный транспорт", - говорится в сообщении.
В посольстве отмечают, что американцы, которые планируют уехать из Украины, могут воспользоваться несколькими коммерческими рейсами из всех международных аэропортов Украины. Также в пресс-службе сообщают, что по всем вопросам можно обратиться в посольство.
- Напомним, 22 января посольство США обратилось в Государственный департамент, с просьбой разрешить неосновным сотрудникам и их семьям уехать из Украины . Госдепартамент США дал разрешение на отъезд.
- В МИД Украины решение Госдепа об эвакуации семей дипломатов США назвали преждевременным и "проявлением чрезмерного предостережения".
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