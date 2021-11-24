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Безопасный шопинг в "черную пятницу": советы YouControl

24 ноября, 2021 среда
08:06
Общество Black Friday

По данным Financesonline, только в США доход от прошлогодней "черной пятницы" составил более 188 млрд дол.

Среднестатистический американец в этот день тратит около 485 долларов. В Украине этот показатель колеблется в пределах 120 долл. и сохраняет тенденцию роста. Как утверждает Black Friday Global, по сравнению с обычной пятницей рост продаж составляет более 1300%.

В этом году "черная пятница" проходит в тени локдауна. Несмотря на вакцинацию, Минздрав рекомендует избегать большого скопления людей. Поэтому неизменной альтернативой остается онлайн-шоппинг. Однако в погоне за выгодными предложениями не стоит забывать о рисках мошенничества. Заблаговременная проверка интернет-магазинов убережет от неблагочестивых продавцов, а еще значительно сэкономит драгоценные время и нервы. Эксперты аналитического сервисаYouControl подготовили ряд советов по осуществлению безопасного онлайн-шопинга.

Мошенники очень любят моменты, когда люди спешат и суетятся. Это ведь признак того, что у них нет времени не то, что на тщательную проверку, но и обычную осмотрительность. Ажиотаж вокруг отдельных товаров или услуг через "безумные скидки" способствует тому, что покупатели действуют быстро, импульсивно и безрассудно. Поэтому первое и самое главное правило – не доверять, а проверять.

Как ждать онлайн-магазин?

  1. Довольно часто интернет-магазины работают в так называемой серой зоне отечественного правового поля. Именно поэтому, в первую очередь, нужно выяснить официальное название и код ЕГРПОУ (идентификационный код) юридического лица или физического лица-предпринимателя на сайте которого планируете шопиться. Это можно сделать либо в контактных данных интернет-магазина, либо в угле, если регистрационные документы на сайте отсутствуют. Обязательно загляните в раздел "Условия возврата товара", там могут быть контактные данные именно юридического лица. Если такого раздела нет на сайте, следует насторожиться.

  2. Получив исходные данные в первую очередь следует проверить:

  • юридический статус (не находится в процессе прекращения), не имеет проблем с налоговой и вид деятельности;

  • как давно работает интернет-магазин – не создали ли его исключительно под "черную пятницу"?

  • судебную историю и наличие исполнительных производств. Эта информация даст понимание, насколько добросовестно продавец выполняет свои обязанности и как регулирует конфликтные ситуации.

  1. Если же продавец – ФЛП, нужно проверить его и как предпринимателя по тем же критериям. Если покупка дорогая, не лишним будет проверить и физическое лицо – представителя, директора или того же ФЛП. Иногда о человеке можно найти много интересного: судебные дела, долги и даже данные, что он находится в розыске.

Кстати, действия по проверке можно осуществить бесплатно в YouControl с помощью модулей "Экспресс-анализ" и "Анализ рынков".

Классический сценарий мошенничества

Человек решил купить смартфон. Нашла самое дешевое предложение в одном из интернет-магазинов. Продавец выдвигает требование предварительной оплаты на карту, после чего обещает отправить смартфон по почтовой отправке. Покупатель производит оплату, ему поступает сообщение, о том, что заказ отправлен. После двух недель ожидания и заверений, что вот-вот все приедет, покупатель замечает, что по номеру телефона продавца никто не отвечает или он становится недействительным. А интернет-магазин внезапно прекращает свое существование.

Руководитель отдела обучения и развития YouControl, Михаил Кольцов: "Черная пятница – возможность приобрести то, что давно хотели со скидкой. Однако, следует быть осмотрительными, чтобы не натолкнуться на мошенников. Чтобы свести риски онлайн-шопинга к минимуму, заранее составьте перечень товаров/услуг и выберите магазины, в которых планируете их приобрести, и, конечно, сделайте предварительную проверку продавцов с помощью открытых данных. постоплату и только тогда, когда вы осмотрели товар и уверены в его качестве, старайтесь не использовать предоплату, особенно когда средства перечисляются на обычную (а не ФОПовскую) карточку продавца и вы не имеете возможности проверить ФИО получателя. должен быть банковский счет ФЛП или юрлица. Будьте осмотрительны и наслаждайтесь покупками".

Черная пятница
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