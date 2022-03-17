Безопасных мест в Луганской области больше нет: оккупанты обстреляли приют для мам и детей в Северодонецке
Русские обстреляли приют для мам и детей в Северодонецке. Сейчас жители и работники заведения находятся в другом месте
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Фейсбуке.
"Российские звери снова напали на детей. В Северодонецке оккупанты обстреляли приют для матерей с детьми. Жители и работники заведения в безопасности", - написал он.
Глава Луганской ОВА добавил, что матери и дети скрывались в приюте. "Но россия догнала их и там", – добавил он.
"Безопасных мест в Луганской области больше нет!" – заметил Гайдай.
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- Напомним, в течение 13 марта в Луганской области российские оккупанты обстреливали жилые кварталы и объекты инфраструктуры Северодонецка.
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