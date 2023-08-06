Удачный удар СБУ морскими дронами по бухте Новороссийска дарит нам новую реальность. Разберемся, какие будут последствия этих взрывов.

Сначала о последствиях очевидны. Удары по Новороссийской бухте и выведение из строя большого десантного корабля "Оленегорский горняк" очередное унижение русского флота. Морские надводные дроны – уникальная украинская разработка СБУ. Бухта в Новороссийске и Крымский мост – объекты с высоким уровнем охраны. Дронам это не помешало.

Теперь о последствиях глобальных. Благодаря спецоперации СБУ в Новороссийске Украина значительно усилила свои позиции на Черном море. После выхода из "зернового соглашения" РФ хотела продемонстрировать, что полностью контролирует Черное море. От отдельных идиотов звучали заявления, что это едва ли не внутреннее море РФ. Но в очередной раз что-то пошло не так.

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После удачной атаки на Новороссийск Украина значительно усилила не только свои позиции в морской акватории, но и в переговорах о продлении зернового соглашения. Россия больше не может вести их с позиции силы. А порт в Новороссийске – большой хаб для переправы нефти. Как русской, так и казахской. Российские суда не могут там чувствовать себя в безопасности. И нигде в Черном море не могут.

Одна из любимых фраз "кремлевских", часто встречающаяся в прессе: "При переговорах надо учитывать реалии, которые сложились на земле". Что ж, теперь давайте учитывать и "реалии, которые сложились на море". Не исключено, что скоро в Москве будут нуждаться в переговорах, где одной из сторон будет СБУ Малюка. Ибо для РФ все более актуальным становится "нефтяной коридор" для своих кораблей. Безопасных мест на Черном море для судов с трехцветной тряпкой уже не осталось.

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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