Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Безопасных мест на Черном море для судов с трехцветной тряпкой уже не осталось
OPINION

Безопасных мест на Черном море для судов с трехцветной тряпкой уже не осталось

Алексей Голобуцкий
6 августа, 2023 воскресенье
10:06
Мнение Алексей Голобуцкий

Россия хотела продемонстрировать, что полностью контролирует Черное море. От отдельных идиотов звучали заявления, что это едва ли не внутреннее море РФ. Но что-то пошло не так

Удачный удар СБУ морскими дронами по бухте Новороссийска дарит нам новую реальность. Разберемся, какие будут последствия этих взрывов.

Сначала о последствиях очевидны. Удары по Новороссийской бухте и выведение из строя большого десантного корабля "Оленегорский горняк" очередное унижение русского флота. Морские надводные дроны – уникальная украинская разработка СБУ. Бухта в Новороссийске и Крымский мост – объекты с высоким уровнем охраны. Дронам это не помешало.

Теперь о последствиях глобальных. Благодаря спецоперации СБУ в Новороссийске Украина значительно усилила свои позиции на Черном море. После выхода из "зернового соглашения" РФ хотела продемонстрировать, что полностью контролирует Черное море. От отдельных идиотов звучали заявления, что это едва ли не внутреннее море РФ. Но в очередной раз что-то пошло не так.

Читайте также: Атака на российский танкер: украинцы перехватили инициативу в море

После удачной атаки на Новороссийск Украина значительно усилила не только свои позиции в морской акватории, но и в переговорах о продлении зернового соглашения. Россия больше не может вести их с позиции силы. А порт в Новороссийске – большой хаб для переправы нефти. Как русской, так и казахской. Российские суда не могут там чувствовать себя в безопасности. И нигде в Черном море не могут.

Одна из любимых фраз "кремлевских", часто встречающаяся в прессе: "При переговорах надо учитывать реалии, которые сложились на земле". Что ж, теперь давайте учитывать и "реалии, которые сложились на море". Не исключено, что скоро в Москве будут нуждаться в переговорах, где одной из сторон будет СБУ Малюка. Ибо для РФ все более актуальным становится "нефтяной коридор" для своих кораблей. Безопасных мест на Черном море для судов с трехцветной тряпкой уже не осталось.

Источник

Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Россия
оружие
военные силы Украины
нафта
экспорт зерна
Война с Россией
безпілотник
Читайте также:
1 августа, 2023 вторник
У Усика отобрали титул лучшего боксера мира
катер РФ "Суворовец"
4 августа, 2023 пятница
Defense Express о событиях в Новороссийске: Противодиверсионный катер РФ "Суворовец", вероятно, пошел ко дну
У Буркіна-Фасо невідомі зі зброєю напали на військових
4 августа, 2023 пятница
Военкома из Одесской области отправили на фронт после информации, что он стал долларовым миллионером
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.91
    Покупка 36.91
    Продажа 37.62
  • EUR
    Покупка 40.68
    Продажа 41.66
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
6 августа
10:41
OPINION
Николай Княжицкий
Нужно ли дальше ограничивать выезд мужчин за границу?
10:37
Россияне трижды атаковали Хмельнитчину: ранен мужчина, повреждены дома
10:16
Разведка Британии назвала количество потерь России в Украине среди десантных войск
10:00
Интервью
Мирослав Чех: Существует ли кризис между Украиной на Польшей и о возможных провокациях "пригожинцев"
09:53
"Самое главное, что не прекращается": Буданов оценил контрнаступление ВСУ
09:35
Армия России нанесла ракетные удары по Харькову
09:17
Обновлено
Россия ударила КАБом по центру переливания крови на Харьковщине: 2 человека погибли, 4 ранены
09:05
Буданов: Мы снова начнем экспортировать зерно, нравится это России или нет
08:50
В Словакии президент позволил девяти гражданам служить в украинской армии
08:30
На монумент "Батькивщина-мать" в Киеве установили трезубец
08:18
OPINION
на фото: Елена Белозерская
Что делать с враждебными пропагандистами?
08:13
Инфографика
Россия потеряла за сутки в Украине еще 590 военных, 5 танков и РСЗО, - Генштаб ВСУ
08:03
OPINION
О перспективах контрнаступления. Крайний срок – ноябрь
07:56
За сутки силы ПВО уничтожили 57 воздушных целей России
07:42
Воздушные силы с начала полномасштабной войны уничтожили более 3,5 тысяч вражеских целей, – командующий Олещук
07:21
Китай тайфун
В Китае в результате стихийных бедствий в июле пострадали 16 млн жителей
06:48
В ISW объяснили, как удары по кораблям РФ влияют на ход украинского контрнаступления
06:28
Масштабный лесной пожар на границе Испании и Франции: эвакуировано более 130 человек
06:14
В Молдове сошли с рельсов шесть вагонов с зерном, которые ехали в Украину
05:00
Россия обстреляла Украину ракетами и "шахедами" Хронология событий: как прошла ночь на 6 августа
00:49
На саммите в Саудовской Аравии договорились, что основой будущего мирного соглашения станет нерушимость границ Украины, - Corriere della Sera
2023, суббота
5 августа
23:45
Чемпион мира отказался продлевать контракт с "Шахтером", - СМИ
23:21
"Продажа органов чистокровных украинцев": Россия запустила новый фейк
22:54
Ветер помешал установить трезубец на монументе "Родина-мать"
22:22
Обновлено
Game4Ukraine: команда Шевченка сыграла вничью против команды Зинченка
22:08
Обновлено
УПЛ: результаты и расписание всех матчей 2-го тура
21:43
Обновлено
В Грузии количество погибших из-за оползня возросло до 17. Среди них журналистка из Украины
21:42
Россия распространяет фейковую украинскую платежку за газ
21:31
Эксклюзив
Если вагнеровцы зайдут на территорию стран НАТО, на Западе будут размышлять над ответом, - Портников
21:27
"Старых форматов больше не будет": Зеленский анонсировал новые чистки государственных институций
21:20
Обновлено
Россия выпустила в направлении Староконстантинова несколько серий ракет, сработала ПВО. Есть прилет на окраине Запорожья
21:16
Правительство обнародовало зарплаты Шмыгаля и его заместителей
21:11
Ирина Геращенко: медики на передовой просят не за себя, а за военных – им нужны дроны, тепловизоры, снаряды
21:07
Эксклюзив
нафта термінал корабель танкер
В Черном море есть десятки российских целей, которые мы можем атаковать, – аналитик InformNapalm Павлушко
20:44
Английский клуб предложил 2 млн евро за футболиста "Зари" Русина
20:30
Эксклюзив
Пентагон
За безопасность Польши отвечают непосредственно США, – польский политик Мирослав Чех
20:10
В течение суток защитники Украины поразили 2 командных пункта и 5 складов боеприпасов россиян, - Генштаб
20:05
OPINION
Делай, что можешь в обстоятельствах, которые есть
19:26
Обновлено
Россияне ударили по Новослободской громаде в Сумской области, погиб человек
19:19
На портале Дия временно не будут работать некоторые услуги. Подробности
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV