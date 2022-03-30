Безопасных дорог в Сумской области практически не существует, – директор Агентства регионального развития

"Некоторые заправки в городе работали все время, в первую очередь обслуживали ТрО и медиков. Были большие очереди, но найти горючее можно было. Сейчас больше заправок возобновляют работу. Однако безопасных дорог в Сумской области практически не существует", - сказал он в эфире Espreso TV .



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Стариков добавил, что люди наконец-то смогли выйти из подвалов и бомбоубежищ и удовлетворить первоочередные физические потребности. Также он отметил, что масштабного продовольственного кризиса в Сумах за время войны не было: "Обеспеченность продуктами была разной, но голода не было".



Кроме того, Стариков добавил, что часто возникали проблемы с коммуникацией, трудно было понимать, что происходит в области, в частности в селах: "Как раз в тех селах, которые были оккупированы, был гуманитарный кризис. Таких, как Тростянец", - сказал он. .

Добавим, в Тростянце еще проходит зачистка, многие россияне бегут на угнанных гражданских авто.