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Кредиты онлайн без фото: на что обращать внимание

10 ноября, 2021 среда
11:26
Новости кредит

Разразившийся в 2008 году мировой финансовый кризис стал причиной ухудшения финансовой стабильности практически всех рядовых граждан

Массовое обнищание населения вызвало большой спрос на кредитование, но, оформление банковского кредита требует длительного времени и большого пакета документов, подтверждающих платежеспособность клиента.

Так появились микрофинансовые организации (МФО), которые быстро заполнили свободную нишу микрокредитования на лояльных условиях. Оформить кредит онлайн в МФО можно при наличии паспорта и идентификационного кода. Никаких документов, подтверждающих платежеспособность клиента, предоставлять не надо. Поэтому, кредитование в МФО приобрело невиданный размах, а количество новых МФО стало расти с каждым годом в геометрической прогрессии.

Как работают МФО


Но, в последнее время деятельность МФО была приведена в соответствие с существующим законодательством. Каждая кредитно-финансовая организация должна оформить соответствующую лицензию Национального Банка Украины и соответствовать определенным стандартам. Например, в МФО нельзя оформить кредит под 0%. Именно по этой причине многие МФО в целях привлечения клиентов оформляют первый кредит не под 0, а под 0,01%, что фактически одно и то же, но с юридической точки зрения финансовое учреждение не нарушает действующее законодательство.

Еще одним обязательным моментом, который должны выполнять МФО – идентификация клиента по видеосвязи. Данная процедура прописана законом и была введена в 2020 году, после всемирной пандемии коронавируса, когда многие банковские операции были разрешены в удаленном режиме. Чтобы оформить кредит в кредитно-финансовом учреждении, клиент должен пройти проверку своей личности, в ходе которой сотрудник сверяет лицо клиента с фотографией в его паспорте.

Проблема подставных кредитов


Данное требование является обязательным, поскольку в последнее время участились прецеденты, когда мошенники оформляют подставные кредиты на сторонних лиц. Согласно имеющейся статистике, в полицию каждый месяц поступают порядка 70 заявлений о подставных кредитах. Как правило, во всех этих случаях мошенники тем или иным образом получили доступ к персональной информации клиента, купив или украв качественные сканы документов.

Утечка персональной информации возможна либо через открытые источники в Инернете, либо через недобросовестных сотрудников учреждений, имеющих доступ к персональной информации клиентов. В любом из этих случаев, когда мошенник получил нужные документы, ему открываются широкие перспективы для оформления онлайн кредита. Поэтому, кредит онлайн без фото сейчас не выдаст ни одна кредитно-финансовая организация, которая сколь-нибудь дорожит своей репутацией.

Оформляя кредит онлайн с предоставление фото, клиент может быть уверен в безопасности сделки, поскольку видеоидентификация заемщика существенно снижает риск оформления подставного кредита в режиме онлайн.

Чтобы минимизировать риск оформления подставного кредита, необходимо очень внимательно и бережно относится к хранению персональной информации, не передавать свои документы в руки лиц, которые не уполномочены на работу с такого вида информацией.
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