Об этом сообщает ScienceAlert.

Команда из университета Небраска-Линкольн в США провела эксперименты с использованием контейнеров для детского питания, изготовленных из полипропилена и полиэтилена. Оба одобрены как безопасные для использования органами управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Исследователи поместили контейнеры с различными жидкостями на три минуты в микроволновку мощностью 1000 Вт. В результате эксперимента ученые подсчитали, что в течение этих трех минут микроволнового нагревания только с одного квадратного сантиметра контейнера могут высвободиться 4,22 миллиона частиц микропластика и 2,11 миллиарда частиц нанопластика.

"Когда мы едим определенную пищу, мы, как правило, проинформированы или имеем представление о ее калорийности, уровне сахара и других питательных веществах. Я считаю, что не менее важно, чтобы мы были осведомлены о количестве пластиковых частиц, присутствующих в нашей пище", – говорит инженер-строитель и эколог Кази Албаб Хуссейн из университета Небраска-Линкольн.

По данным исследователей, вода или молочные продукты в микроволновке в полипропиленовых или полиэтиленовых изделиях, вероятно, приведут к самой высокой относительной концентрации пластика. Частицы также выделялись, когда еду и напитки охлаждали и хранили при комнатной температуре, но их количество было значительно меньше.

Сейчас точно неясно, как влияют на людей эти микроскопические частицы пластика. Исследования показали, что они могут быть вредными для кишечника и ключевых биологических процессов, но ученые не уверены в этом. Однако они точно отмечают, что чем меньше пластика мы потребляем, тем лучше.



Команда ученых обнаружила, что 77% почечных клеток, подвергшихся влиянию пластика в самых высоких количествах, погибают. Хотя это не значит, что наши собственные почки обязательно будут подвергаться непосредственно воздействию таких концентраций. Как говорят исследователи, это лишь дает нам определенное представление о потенциальной токсичности таких микро- и нанопластиков, особенно в развивающихся организмах.

"Нам нужно найти полимеры, которые высвобождают меньше частиц. Я надеюсь, что наступит день, когда эти продукты будут иметь этикетки "без микропластика" или "без нанопластика", – говорит Хуссейн.