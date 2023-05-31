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Безопасность ЗАЭС должна предусматривать полную демилитаризацию и деоккупацию - Кислица в ООН о плане Гросси

31 мая, 2023 среда
06:26
Война с Россией

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что принципы обеспечения ядерной безопасности на Запорожской АЭС, захваченной войсками РФ, должны предусматривать ее полную демилитаризацию и деоккупацию

Об этом он сказал на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на ЗАЭС.

Россия продолжает активно использовать атомную станцию в военных целях, разместив там около 500 солдат и 50 единиц тяжелого вооружения. Военная техника, боеприпасы и взрывчатые вещества находятся в турбинных залах энергоблоков 1, 2 и 4, подчеркнул Кислица.

В своем выступлении на Совбезе ООН дипломат заявил, что Украина принимает во внимание пять принципов ядерной безопасности ЗАЭС, сформулированных гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

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"Мы принимаем в известность принципы генерального директора, направленные на содействие обеспечению ядерной безопасности на ЗАЭС... Однако эти принципы должны быть дополнены требованием о полной демилитаризации и деоккупации станции", - отметил он.

По словам Кислицы, они должны включать:

  • вывод войск и всего прочего российского персонала, незаконно присутствовавшего на станции
  • гарантии бесперебойного электроснабжения ЗАЭС с территории, подконтрольной правительству Украины
  • гуманитарный коридор для обеспечения ротации управленческого, эксплуатационного и ремонтного персонала ЗАЭС для поддержки станции в безопасном состоянии

Украина считает необходимым включить эти элементы в новую резолюцию Совета руководителей МАГАТЭ, если такой документ будет предложен для принятия на его следующей сессии.

Кислица напомнил, что радиационная и ядерная безопасность является первым пунктом Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

Заседание Совбеза ООН по ЗАЭС

Во вторник, 30 мая, состоялось заседание Совета Безопасности ООН, созванное партнерами Украины – Францией и Эквадором, – на котором разгадала ситуация на Запорожской АЭС.

Так, постпред РФ Василий Небензя заявил, что страна рассчитывает, что МАГАТЭ осудит действия Киева, который "неоднократно подводил мир к границе ядерного инцидента". А Россия намерена принять все возможные меры для усиления безопасности ЗАЭС и "предельно жестко будет отвечать на любые атаки Киева на ЗАЭС и Энергодар", добавил он.

В свою очередь генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании представил обновленный план обеспечения безопасности ЗАЭС. Среди принципов:

  • никаких атак любого рода с территории станции или против нее
  • инфраструктура ЗАЭС не должна использоваться как хранилище или база для тяжелого вооружения
  • нельзя подвергать риску подачу электроэнергии с электростанции за пределы объекта, внешнее электроснабжение должно оставаться доступным и безопасным
  • все структуры, системы и компоненты, необходимые для безопасной эксплуатации объекта, должны быть защищены от нападений или диверсий
  • не следует предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы

Ситуация на Запорожской АЭС

ЗАЭС была захвачена россиянами еще 4 марта 2022 года. Оккупанты пытались подключить ее к энергосистеме РФ, но не смогли, однако заставили остановить энергоблоки, чтобы энергия не попадала на территорию Украины. С тех пор станция несколько раз оказывалась отрезанной от линий питания и переходила на дизель-генераторы. На ее территории оккупанты создали военную базу, а украинский персонал постоянно находится под жестким давлением.

К примеру, 19 мая 2023 года войска РФ нанесли удары с артиллерии по местности возле Энергодара, где проживает большинство работников ЗАЭС. А в ночь на 22 мая на Запорожской АЭС в результате вражеских террористических обстрелов отключилась последняя высоковольтная линия передачи. Впоследствии на станции возобновили питание.

Кроме того, оккупантов на ЗАЭС больше, чем персонала станции. Захватнические войска избивают сотрудников ЗАЭС, пытающихся осмотреть энергоблоки. Некоторые люди даже попадают в больницы.

26 мая в ГУР сообщили, что российские оккупанты в ближайшее время готовят "ядерные провокации" на Запорожской атомной электростанции.

Уже 31 мая в Энергоатоме заявили об усилении давления на работников Запорожской АЭС. Оккупанты пытают, шантажируют и запугивают рабочих. Под пыткой россияне заставляют их подписывать контракты.

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