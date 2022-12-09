Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат .

"Хлопок" ходит по аэродромам и оккупанты куда-то "исчезли". Но не исчезли, военной терминологией это называется рассредоточившись - по разным аэродромам они растащили свою стратегическую авиацию, растягивали, где это только возможно, где есть взлетно-посадочные полосы, которые они могут использовать", - говорит Игнат.

Спикер подчеркнул, что ныне авиационная активность российских кафиров невелика.

"Те россияне, которые говорили, что "спецоперация" меня не касается" и военные, и гражданские, теперь уже понятно, что никуда они не денутся от войны. От последствий российской агрессии, которую осуждает весь мир. Она теперь будет касаться каждого. Теперь негде быть в безопасности. Мы же видели не первые такие "Хлопчата". Был Крым и аэродром "Миллерово" в начале агрессии", - отметил Игнат.

Кроме того, представитель подчеркнул, что в Белгороде со светом также проблемы и с нефтебазами. Эти инциденты оказывают психологическое влияние на россиян и их военных.

"Поэтому это должно быть серьезным психологическим фактором влияния, кроме военного на население России и ее военных. Что теперь непонятно, в безопасности теперь не знать или быть даже в тыловых регионах", - добавил Игнат.