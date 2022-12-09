Безопасность в тыловых регионах РФ теперь под вопросом, - представитель Воздушных сил ВСУ о взрывах на вражеских авиабазах
В воздушных силах ВСУ заявили, что после взрывов на российских авиабазах вопрос безопасности даже в тыловых регионах теперь под вопросом
Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат .
"Хлопок" ходит по аэродромам и оккупанты куда-то "исчезли". Но не исчезли, военной терминологией это называется рассредоточившись - по разным аэродромам они растащили свою стратегическую авиацию, растягивали, где это только возможно, где есть взлетно-посадочные полосы, которые они могут использовать", - говорит Игнат.
Спикер подчеркнул, что ныне авиационная активность российских кафиров невелика.
"Те россияне, которые говорили, что "спецоперация" меня не касается" и военные, и гражданские, теперь уже понятно, что никуда они не денутся от войны. От последствий российской агрессии, которую осуждает весь мир. Она теперь будет касаться каждого. Теперь негде быть в безопасности. Мы же видели не первые такие "Хлопчата". Был Крым и аэродром "Миллерово" в начале агрессии", - отметил Игнат.
Кроме того, представитель подчеркнул, что в Белгороде со светом также проблемы и с нефтебазами. Эти инциденты оказывают психологическое влияние на россиян и их военных.
"Поэтому это должно быть серьезным психологическим фактором влияния, кроме военного на население России и ее военных. Что теперь непонятно, в безопасности теперь не знать или быть даже в тыловых регионах", - добавил Игнат.
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- Впоследствии известно о том, что в российском Барнауле произошел пожар на Алтайском шинном комбинате, площадь возгорания достигает тысячи кв. метров.
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