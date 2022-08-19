Безопасность в Черном море и поддержка Украины: командующий Военно-Морскими силами ВСУ пообщался с руководителем ВМС Британии

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

"Командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Алексей Неежпапа пообщался по видеоконференцсвязи с Первым Морским Лордом Королевства Великобритании адмиралом сэром Беном Ки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Военно-Морских Сил ВСУ рассказали, что командующие обсудили ряд вопросов, связанных с ситуацией по безопасносити в Черноморском бассейне, и возможную дальнейшую поддержку Украины в войне с Россией.

"В свою очередь британская сторона заверила, что будет поддерживать нашу страну столько, сколько потребуется для возвращения Украиной своих территорий захваченных оккупантом и установления мира на европейском континенте", - добавили в пресс-службе.

1 августа Военно-морские силы захватили в плен 11 оккупантов во время контрнаступления на Херсонщине. В частности, наши защитники захватили офицера, прапорщика и 9 мобилизованных так называемой ДНР.

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