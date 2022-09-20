Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".



"У меня более оптимистичные прогнозы по ситуации на ЗАЭС. Дипломатия на сегодняшний день стала искусством возможностей. И для нас МАГАТЭ является этой возможностью, а еще есть Генеральная ассамблея ООН. Поэтому я считаю, что шаг за шагом МАГАТЭ и другие международные организации помогут нам стабилизировать ситуацию вокруг Запорожской АЭС", - объяснил Железняк.



Ученый добавил, что Украина пока не готова отказаться от российского топлива для атомных электростанций.



"Мы входим в зиму, которая будет нелегкой. На Запорожской и Южноукраинской АЭС мы используем американское топливо, однако главное топливо идет из России. И мы вряд ли можем отказаться от российского топлива для наших АЭС", - добавил он.

По состоянию на 13 сентября Украина восстановила вторую резервную линию электропередачи на Запорожскую атомную электростанцию, однако четыре основных внешних линий не работали.

15 сентября высший руководящий орган МАГАТЭ, в который входят представители 35 стран ООН, принял резолюцию с требованием к РФ прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.