Безопасность на ЗАЭС могут гарантировать только МАГАТЭ и международные организации, - ученый Фукусимского университета Железняк
Ученый Института радиоактивности окружающей среды Фукусимского университета Марк Железняк убежден, что стабилизировать ситуацию вокруг Запорожской АЭС могут только международные организации во главе с МАГАТЭ
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"У меня более оптимистичные прогнозы по ситуации на ЗАЭС. Дипломатия на сегодняшний день стала искусством возможностей. И для нас МАГАТЭ является этой возможностью, а еще есть Генеральная ассамблея ООН. Поэтому я считаю, что шаг за шагом МАГАТЭ и другие международные организации помогут нам стабилизировать ситуацию вокруг Запорожской АЭС", - объяснил Железняк.
Ученый добавил, что Украина пока не готова отказаться от российского топлива для атомных электростанций.
"Мы входим в зиму, которая будет нелегкой. На Запорожской и Южноукраинской АЭС мы используем американское топливо, однако главное топливо идет из России. И мы вряд ли можем отказаться от российского топлива для наших АЭС", - добавил он.
- По состоянию на 13 сентября Украина восстановила вторую резервную линию электропередачи на Запорожскую атомную электростанцию, однако четыре основных внешних линий не работали.
- 15 сентября высший руководящий орган МАГАТЭ, в который входят представители 35 стран ООН, принял резолюцию с требованием к РФ прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.18
Покупка 40.18Продажа 41
-
EUR
Покупка 39.77Продажа 40.96
- Актуальное
- Важное