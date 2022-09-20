English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Безопасность на ЗАЭС могут гарантировать только МАГАТЭ и международные организации, - ученый Фукусимского университета Железняк
Эксклюзив

Безопасность на ЗАЭС могут гарантировать только МАГАТЭ и международные организации, - ученый Фукусимского университета Железняк

20 сентября, 2022 вторник
10:23
война с Россией

Ученый Института радиоактивности окружающей среды Фукусимского университета Марк Железняк убежден, что стабилизировать ситуацию вокруг Запорожской АЭС могут только международные организации во главе с МАГАТЭ

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"У меня более оптимистичные прогнозы по ситуации на ЗАЭС. Дипломатия на сегодняшний день стала искусством возможностей. И для нас МАГАТЭ является этой возможностью, а еще есть Генеральная ассамблея ООН. Поэтому я считаю, что шаг за шагом МАГАТЭ и другие международные организации помогут нам стабилизировать ситуацию вокруг Запорожской АЭС", - объяснил Железняк.

Ученый добавил, что Украина пока не готова отказаться от российского топлива для атомных электростанций.

"Мы входим в зиму, которая будет нелегкой. На Запорожской и Южноукраинской АЭС мы используем американское топливо, однако главное топливо идет из России. И мы вряд ли можем отказаться от российского топлива для наших АЭС", - добавил он.

  • По состоянию на 13 сентября Украина восстановила вторую резервную линию электропередачи на Запорожскую атомную электростанцию, однако четыре основных внешних линий не работали.
  • 15 сентября высший руководящий орган МАГАТЭ, в который входят представители 35 стран ООН, принял резолюцию с требованием к РФ прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Запорожская АЕС
Энергодар
Читайте также:
наступ ЗСУ
17 сентября, 2022 суббота
После мощного контрнаступления ВСУ в Харьковской области произошел поворотный момент, - Фейгин
17 сентября, 2022 суббота
Почти полный состав Пенсионного фонда в Изюме перешел на сторону россиян, – офицер ТрО Корсунов
Катерина Поліщук, Пташка
18 сентября, 2022 воскресенье
В сети появилось видео с пленной Пташкой из "Азовстали"
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.18
    Покупка 40.18
    Продажа 41
  • EUR
    Покупка 39.77
    Продажа 40.96
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
20 сентября
11:06
Россияне воруют украинских детей: в Москву вывезли еще 135 детей из Донецкой области, – Андрющенко
10:33
На Харьковщине два человека подорвались на мине, еще трое ранены в результате вражеских обстрелов
10:23
Нарендра Моди
Россия слабеет. Индия сворачивает сотрудничество с РФ и ищет новых стратегических партнеров
10:09
Ребров объяснил, почему Ярмоленко променял Англию на ОАЭ
10:08
Инфографика
Курс валют на 20 сентября: евро и злотый немного выросли в цене
09:58
За минувшие сутки захватчики убили одного мирного жителя Донетчины, еще 12 получили ранения
09:56
Эксклюзив
Передача техники времен СССР не удовлетворяет потребности ВСУ, - Згурец
09:40
Эрдоган рассказал, как с 2014 года просит "дорогого друга Путина" вернуть Крым
09:40
Инфографика
За сутки Россия потеряла в Украине 160 военных, 4 танка, 5 беспилотников и самолет, - Генштаб ВСУ
09:36
Эксклюзив
В Херсонской области РФ начала психологическую подготовку местных жителей к "мобилизации", - первый заместитель главы облсовета
09:27
Россияне ночью активно обстреливали Донбасс: разрушены частные дома, обрушились подъезды многоэтажки, есть раненый
09:10
Разбитые дома, огромные воронки и разбросанные вещи оккупантов: украинские воины показали освобожденное село-призрак Богородичное
09:07
Эксклюзив
Самый удачный проект Симона Петлюры: как украинская песня покорила мир
08:59
В оккупированном Мелитополе прогремели два взрыва
08:56
Реджеп Эрдоган
Эрдоган заявил, что вторжению РФ в Украину нет никакого оправдания
08:45
Эксклюзив
Из-за действий россиян поток беженцев из оккупированной части Запорожской области снизился, - депутат облсовета Лышенко
08:32
Эксклюзив
Псевдореферендумы в ОРДЛО никак не помогут россиянам, - боец батальона "Свобода" Назаренко
08:29
Оккупанты формируют 4 стрелковых батальона и "мобилизуют" преподавателей и работников енакиевского завода, - Генштаб
08:27
подводная лодка
ВСУ заставили РФ перебросить подлодки из Севастополя в Новороссийск, - британская разведка
08:25
Ночью оккупанты обстреливали Никопольщину из "градов" и артиллерии: выпустили более 100 снарядов
08:10
Байден поддержал Тайвань
08:05
Силы обороны отразили атаки врага около четырех населенных пунктов, - Генштаб ВСУ
07:47
Стало известно, какую сумму Усик получил за реванш из Джошуа
07:40
Украинские воины ликвидировали 70% личного состава оккупантов в Сватово, - Генштаб ВСУ
07:34
Обзор
50 друзей Путина на чешских водах
07:11
F-16
Командующий ВВС США рассказал, когда Украина может получить истребители F-16
07:09
Стало известно имя замученного в Изюме украинского бойца с сине-желтыми браслетами на руке
06:44
ДНР
ISW: Призывы к немедленной аннексии Донецкой и Луганской области свидетельствуют, что контрнаступление ВСУ вызывает в РФ панику
06:33
На Генассамблее ООН обсудим две большие темы – спецтрибунал для России и компенсацию убытков, - Кулеба
06:10
Будет говорить о ядерной угрозе на ЗАЭС: гендиректор МАГАТЭ посетит Генассамблею ООН
05:57
"Могут быть потенциальной угрозой безопасности": премьер Эстонии предлагает изымать оружие у россиян и белорусов, находящихся в стране
05:47
Хосеп Боррель
Украина станет главной темой 77-й генассамблеи ООН, – Боррель
05:13
Украина и Россия обменяют 200 пленных, – Эрдоган
04:46
Бельгия планирует послать Украине больше оружия и помочь с разминированием
04:17
Новости из Харьковщины вдохновляют российских добровольцев отказываться от боевых действий, – Пентагон
03:44
Иран
В Иране погибли 5 человек во время протестов из-за смерти женщины в отделении полиции
03:03
В деоккупированной Харьковской области зарегистрировали уже около 300 военных преступлений россиян
02:36
Корабельная группировка врага увеличилась до 10 единиц, - ОК "Юг"
02:17
ВСУ на Юге уничтожили 90 оккупантов, 3 танка и состав вражеских боеприпасов
01:54
Андрей Мельник
Поездка депутатов AFD к оккупированному Востоку Украины – это поддержка войны на уничтожение, – посол Мельник
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV