Безопасность Европы невозможна без Украины, - Боррель
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель во время визита в Станицу Луганскую подчеркнул важность безопасности Украины для Европы и отверг идею разграничения сфер влияния между сверхдержавами
Об этом Жозеп Боррель заявил на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой 5 января во время визита в Станицу Луганскую, сообщает Еспресо.TV.
Дипломат прокомментировал предложения РФ по "гарантиям безопасности" и переговоры, которые должны пройти по этому вопросу.
"Сейчас уже не времена Ялты. Определение сфер влияния между государствами – это не вопрос 2021-2022 годов" – отметил Боррель.
Представитель ЕС подчеркнул, что любые дискуссии по безопасности в Европе должны проходить при участии Украины.
"Нет безопасности Европы без безопасности Украины. И понятно, что любые дискуссии о европейской безопасности должны включать ЕС и Украину. Любые дискуссии, касающиеся Украины должны включать Украину", - заявил он.
Боррель добавил, что любая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и огромную цену.
- Напомним, Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз, США и Великобритания обсуждают введение новых санкций против РФ и находятся в "режиме сдерживания".
- 5 января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отправились на линию столкновения в Станице Луганской.
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