Безопасность Европы невозможна без Украины, - Боррель

Об этом Жозеп Боррель заявил на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой 5 января во время визита в Станицу Луганскую, сообщает Еспресо.TV.



Дипломат прокомментировал предложения РФ по "гарантиям безопасности" и переговоры, которые должны пройти по этому вопросу.



"Сейчас уже не времена Ялты. Определение сфер влияния между государствами – это не вопрос 2021-2022 годов" – отметил Боррель.



Представитель ЕС подчеркнул, что любые дискуссии по безопасности в Европе должны проходить при участии Украины.



"Нет безопасности Европы без безопасности Украины. И понятно, что любые дискуссии о европейской безопасности должны включать ЕС и Украину. Любые дискуссии, касающиеся Украины должны включать Украину", - заявил он.



Боррель добавил, что любая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и огромную цену.

Напомним, Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз, США и Великобритания обсуждают введение новых санкций против РФ и находятся в "режиме сдерживания".

5 января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отправились на линию столкновения в Станице Луганской.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb