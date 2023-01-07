Об этом рассказал эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности Центра оборонных стратегий Александр Хара в эфире Еспресо.

По его словам, у Турции есть интересы и на стороне России, и против нее. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган пытается сбалансировать их.

"Если мы говорим о безопасности, то самое главное - это курдский вопрос, Сирия и поддержка Путиным "сирийского мясника" (экс-командующего войсками оккупантов в Украине Александра Дворникова, - ред.). Это беспокоит Эрдогана. Второй момент (если мы говорим о позитивном) - это экономическое сотрудничество. За последние два года были не очень дружеские действия со стороны США, и турецкая вера ослабла, есть экономические проблемы, а на носу у Эрдогана выборы, и нужны какие-то позитивы", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, президент Турции мечтает о том, чтобы его страна стала энергетическим хабом. Александр Хара заметил, что Турция подписала соглашение с Болгарией о поставках туда газа вместо РФ.

"Они (турки, - ред.) хотели бы быть мощным игроком и через это усиливать свое экономическое влияние. Безусловно, российский рынок важен, Турция использовала санкционные ограничения ЕС, потому что российский бизнес бросился в Турцию - от яхт до фирм", - отметил Александр Хара.

По словам эксперта, как раньше Беларусь выступала посредницей в теневой торговле между Украиной и РФ, сейчас так же поступит Турция. Также благодаря посредничеству есть возможность поставлять зерно в страны Африки, что важно и для турок, ведь им нужно кормить более 1 млн сирийских беженцев. Эксперт отметил, что именно поэтому Турция покупала украденное украинское зерно с временно оккупированных территорий.

"Здесь есть ряд интересов. Некоторые противоречат нашим, а некоторые - наоборот, например закрытие проливов Босфор и Дарданеллы для российских военных кораблей в начале войны, совместное с Украиной производство беспилотников, ряд других сотрудничеств в оборонно-промышленном комплексе. Эрдоган балансирует, считает, что набирает обороты, что является региональным лидером. Он усилил региональную роль Турции. И в этом ключе Эрдоган продолжает действовать", - отметил Александр Хара.

5 января Реджеп Тайип Эрдоган позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и призвал прекратить огонь в Украине и начать переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ряд вопросов , среди которых ядерная безопасность, зерновое соглашение и обмен пленными.

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