"Безопасного курения не существует": Ляшко призвал принять "антитабачный" закон

Об этом Ляшко заявил на брифинге 18 ноября, передает Еспресо.TV.



"В Украине курение уносит в среднем 85 тыс. жизней в год. Безопасного курения не существует. Каждая десятая смерть от болезней сердца вызвана им. Курение является одним из ключевых факторов риска развития ишемической болезни сердца, инсульта и болезни периферических сосудов. являться альтернативные способы употребления табака, например электронные сигареты или устройства для нагрева табака. Все они становятся все популярнее среди подростков, однако такие устройства не безопаснее. Поэтому обращаюсь к народным депутатам как можно быстрее принять во втором чтении антитабачный законопроект №4358", - сказал Ляшко.



Законопроект предусматривает запрещение курения устройств для нагревания во всех местах, в том числе школах, больницах, заведениях питания, рабочих местах.



Также документом предлагается запретить продажу сигарет и табака для самокруток с разными вкусами, ведь это побуждает детей к курению.



Кроме того, законопроект предлагает запретить продажу изделий для электрического нагрева (ТВЭНов) несовершеннолетним лицам.



Авторы документа также предлагают увеличить размер наклейок, информирующих о вреде курения, и клеить такие предупреждения с обеих сторон упаковки.

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