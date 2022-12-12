Соответствующее обращение появилось на странице Управления стратегических коммуникаций ВСУ .

Для того чтобы сохранить собственную жизнь российским военным, необходимо обратиться к проекту "Хочу жить" для верификации и получения координат. В четко определенное время установить визуальный контакт с квадрокоптером, который обозначит пленнику безопасное направление движения.

Далее вас будут ждать представители Вооруженных Сил Украины.

"Русские военнослужащие! Сохраните и распространите эту инструкцию. Сохраните собственные жизни!" - подчеркивают в пресс-службе.