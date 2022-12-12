Безопасно сдаться в плен с помощью дрона: командование ВСУ разработало инструкцию для российских военных
Командование ВСУ сообщило, как россиянам безопасно сдаться в плен с помощью квадрокоптера
Соответствующее обращение появилось на странице Управления стратегических коммуникаций ВСУ .
Для того чтобы сохранить собственную жизнь российским военным, необходимо обратиться к проекту "Хочу жить" для верификации и получения координат. В четко определенное время установить визуальный контакт с квадрокоптером, который обозначит пленнику безопасное направление движения.
Далее вас будут ждать представители Вооруженных Сил Украины.
"Русские военнослужащие! Сохраните и распространите эту инструкцию. Сохраните собственные жизни!" - подчеркивают в пресс-службе.
- 11 ноября Генеральный штаб ВСУ объяснил военным Беларуси и Российской Федерации, как сдаться в плен. Им будут гарантировать достойные условия жизни и связь с родными.
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