Для этой категории важны только два момента. Первое: война всегда время возможностей, особенно для загребания двумя руками всего, до чего дотянешься, и что легко будет списать или утопить в груде бумаг. Это реалии, тут ничего не поделаешь. Так было 100 лет назад, 1000, 5000... Все это зафиксировано документально и иногда даже художественно: во фресках и барельефах древних цивилизаций.

И второе: логично, что во время войны, когда у государства как такового в целом неясные перспективы, коррупционеры рассматривают свои действия как вполне рациональные и правильные. И даже одобрительные. Лучше уж ты успеешь в последний момент ухватить все, до чего дотянешься, чем это достанется врагу или рассеется мелким песком во времена послевоенной разрухи и анархии.

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Да, я вполне допускаю, что так беззастенчиво грести перестанут не потому, что такой успешной станет вдруг борьба с коррупцией, — или просто не будет уже откуда воровать. Возможностей не останется – потому что не останется государства и государственного бюджета.

Кстати, такая безоглядная ненасытность по отношению к коррупции собственно и указывает на неуверенность нашего политического класса в реальности победной перспективы. Однако, если все же победа будет – то хапонутые на взятках, откатах, подтасованных тендерах деньги точно не будут лишними. Особенно учитывая вечные свойства нашей судебной системы. Поэтому все от первого конверта соблюдают незыблемое правило: воровать всегда нужно столько, чтобы было чем поделиться и со следствием, и с судьями, и с исполнительными органами, и кому повыше занести, если потребуется...

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Со всем этим остается только одна надежда: глобальная финансовая система имеет достаточно прочные традиции прозрачности функционирования и достаточно мощные инструменты обеспечения прозрачности и контроля, чтобы после победы западные спонсоры просто не позволили хотя бы особо наглым украинским коррупционерам свободно тратить награбленное. Как минимум тратить в цивилизованных странах.

Разве что на это и уповаем...

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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