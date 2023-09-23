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"Безникотиновые" вейпы из Amazon, содержащие никотин - The Guardian

23 сентября, 2023 суббота
11:27
Мир

В вейпах, продающихся на Amazon как "безникотиновые" обнаружили никотин, вызывающий сильную зависимость

Об этом сообщает The Guardian в своем исследовании.

Исследователи проверили семь вейпов из интернет-магазина Amazon, где было отмечено, что они не содержат никотина. В Великобритании запрещено продавать никотиновые вейпы как "безникотиновые", но оказалось, что шесть из семи вейпов содержат стимулятор.

Покупатели были возмущены тем, что вейпы, рекламируемые как "без никотина", действительно содержат вещество. Они обратились в Amazon, но интернет-сервис посоветовал связаться с продавцом.

Правила определяют, что резервуары для жидкости в вейпах должны содержать не более 2 мл и прочность никотина не более 20 мг/мл. Регулятор утверждает, что любые вейпы, содержание которых превышает эти количества, незаконны и не должны продаваться общественности.

Один "безникотиновый" вейп действительно содержал 12,27 мг/мл никотина и объем заполнения 6 мл, а другой имел 13,58 мг/мл никотина и такой же большой объем резервуара.

Врачи озабочены риском для здоровья, поскольку все больше детей курят одноразовые вейпы, а местные власти Британии подняли тревогу из-за возникающих экологических проблем, когда продукты, содержащие литиевые батареи, попадают на свалку.

Amazon удалил эти товары и заявил, что будет принимать принудительные меры против любых посторонних продавцов, нарушивших их политику. Ожидается, что в ближайшее время правительство Британии запретит одноразовые вейпы после рекомендаций врачей.

Представитель Amazon сказал: "Мы удалили эти посторонние продукты до дальнейшего расследования. Посторонние продавцы являются независимыми предприятиями и должны соблюдать все соответствующие законы, нормативные акты и политики Amazon, размещая товары для продажи в нашем магазине. Мы принимаем профилактические меры, чтобы предотвратить попадание запрещенных продуктов в список, мы постоянно контролируем наш магазин и принимаем меры против тех, кто нарушает нашу политику".

  • Премьер Франции Элизабет Борн заявила , что правительство страны вскоре запретит одноразовые электронные сигареты.
Общество
Здоровье
Великобритания
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