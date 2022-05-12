Безнаказанность виновных в депортации народов возвращается новым геноцидом, - глава Меджлиса Чубаров

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Все то, что произошло в 1944 году и тот геноцид, который происходит сейчас в 2022 году, они взаимосвязаны. Не были наказаны все те, кто осуществлял и Голодомор украинцев, и депортацию крымских татар и других народов. И именно безнаказанность виновных 78 и 79 лет назад, сегодня снова вернулась новым геноцидом. А центр и источник этого геноцида является Москва" – подчеркнул глава Меджлиса крымскотатарского народа.



Рефат Чубаров добавил, что Сенат Чехии 11 мая признал геноцидом украинского народа преступления российской армии в Украине.

26 апреля Федеральный сенат Бразилии признал Голодомор геноцидом украинского народа

28 апреля в сенате Канады по признанию преступлений РФ в Украине геноцидом украинского народа

Также глава комитета по международным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилионис призвал все государства мира признать Россию террористическим государством, а действия россиян в Украине – геноцидом.

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