Безнаказанность виновных в депортации народов возвращается новым геноцидом, - глава Меджлиса Чубаров
Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа, убежден, что Москва является источником и центром геноцида коренных народов, которая до сих пор не понесла наказание за свои преступные действия 78 лет назад
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Все то, что произошло в 1944 году и тот геноцид, который происходит сейчас в 2022 году, они взаимосвязаны. Не были наказаны все те, кто осуществлял и Голодомор украинцев, и депортацию крымских татар и других народов. И именно безнаказанность виновных 78 и 79 лет назад, сегодня снова вернулась новым геноцидом. А центр и источник этого геноцида является Москва" – подчеркнул глава Меджлиса крымскотатарского народа.
Рефат Чубаров добавил, что Сенат Чехии 11 мая признал геноцидом украинского народа преступления российской армии в Украине.
- 26 апреля Федеральный сенат Бразилии признал Голодомор геноцидом украинского народа
- 28 апреля в сенате Канады по признанию преступлений РФ в Украине геноцидом украинского народа
- Также глава комитета по международным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилионис призвал все государства мира признать Россию террористическим государством, а действия россиян в Украине – геноцидом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.03
-
EUR
Покупка 32.99Продажа 33.75
- Актуальное
- Важное