Об этом заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс, сообщает "Европейская правда".

Комментируя фактическое признание Пригожина во вмешательстве в избирательный процесс в США, спикер Госдепа назвал его "проявлением безнаказанности, которой при Путине и в Кремле пользуются коррупционеры".

"Нам всем известно, особенно сейчас, что свободные и честные выборы являются краеугольным камнем американского общества и американской демократии. Мы не позволим вмешательства в наши выборы независимо от того, откуда оно будет происходить. Мы это засвидетельствовали не только словами, но и действиями", – подчеркнул он.

Прайс напомнил, что США еще в 2018 году ввели санкции против Пригожина и его Агентства интернет-исследований, а в 2021 - против самой России. Также из-за вмешательства в выборы санкции были наложены на Иран.

Напомним, в преддверии Евгений Пригожин признал вмешательство в выборы в США.

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