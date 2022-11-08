Безнаказанность коррупционеров при Путине. Госдеп ответил на заявление Пригожина о вмешательстве в выборы в США
Соединенные Штаты готовы ввести санкции против любого субъекта, пытающегося вмешаться в избирательный процесс.
Об этом заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс, сообщает "Европейская правда".
Комментируя фактическое признание Пригожина во вмешательстве в избирательный процесс в США, спикер Госдепа назвал его "проявлением безнаказанности, которой при Путине и в Кремле пользуются коррупционеры".
"Нам всем известно, особенно сейчас, что свободные и честные выборы являются краеугольным камнем американского общества и американской демократии. Мы не позволим вмешательства в наши выборы независимо от того, откуда оно будет происходить. Мы это засвидетельствовали не только словами, но и действиями", – подчеркнул он.
Прайс напомнил, что США еще в 2018 году ввели санкции против Пригожина и его Агентства интернет-исследований, а в 2021 - против самой России. Также из-за вмешательства в выборы санкции были наложены на Иран.
- Напомним, в преддверии Евгений Пригожин признал вмешательство в выборы в США.
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