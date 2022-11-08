Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Безнаказанность коррупционеров при Путине. Госдеп ответил на заявление Пригожина о вмешательстве в выборы в США

Безнаказанность коррупционеров при Путине. Госдеп ответил на заявление Пригожина о вмешательстве в выборы в США

8 ноября, 2022 вторник
00:24
Мир

Соединенные Штаты готовы ввести санкции против любого субъекта, пытающегося вмешаться в избирательный процесс.

Об этом заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс, сообщает "Европейская правда".

Комментируя фактическое признание Пригожина во вмешательстве в избирательный процесс в США, спикер Госдепа назвал его "проявлением безнаказанности, которой при Путине и в Кремле пользуются коррупционеры".

"Нам всем известно, особенно сейчас, что свободные и честные выборы являются краеугольным камнем американского общества и американской демократии. Мы не позволим вмешательства в наши выборы независимо от того, откуда оно будет происходить. Мы это засвидетельствовали не только словами, но и действиями", – подчеркнул он.

Прайс напомнил, что США еще в 2018 году ввели санкции против Пригожина и его Агентства интернет-исследований, а в 2021 - против самой России. Также из-за вмешательства в выборы санкции были наложены на Иран.

  • Напомним, в преддверии Евгений Пригожин признал вмешательство в выборы в США.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
выборы в США
Читайте также:
Андрій Піонтковський
5 ноября, 2022 суббота
Похоже, что Россия нашла себе более надежного и мощного союзника, чем США для Украины, - Пионтковский
Херсон
5 ноября, 2022 суббота
В ОК "Юг" объяснили, что стоит за маневрами РФ с уходом из Херсона
Володимир Путін та Талгат Таджуддін (праворуч)
Автор Антин Борковский
6 ноября, 2022 воскресенье
Впервые за время войны Путин публично отступил, - Пионтковский
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.85
    Покупка 39.85
    Продажа 40.61
  • EUR
    Покупка 38.8
    Продажа 39.82
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
8 ноября
01:09
Обновлено
"Антонов": в направлении строительства второй "Мрии" начались конструкторские работы
01:06
Литва предоставила Украине 13 генераторов, вторую партию помощи энергетикам уже готовят к отправке
00:51
В Украине погиб доброволец из США, воин Интернационального легиона
00:01
8 ноября будут отключать электроэнергию в Киеве и семи областях. Подробности
2022, понедельник
7 ноября
23:41
Строительство стены на границе с Калининградом поддерживает около 64% поляков.
23:23
Эксклюзив
Светлана Тихановская
Если Лукашенко признает оккупированные территории частью РФ, Запад должен признать Тихановскую президентом Беларуси - член Сейма Польши
23:00
Укрэнерго: Самая сложная ситуация – на Киевщине и Харьковщине, но до следующей недели ее, вероятно, удастся улучшить
22:48
Донетчина остается эпицентром безумия оккупантов – они погибают сотнями ежедневно, – Зеленский
22:18
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Авиация РФ попала в реальные условия и получила огромные потери. Колонка Сергея Згурца
22:16
Эксклюзив
"Украина должна работать с западными обществами": Княжицкий прокомментировал информацию о склонении Киева к переговорам с РФ
22:10
Нардепка Наталья Королевская 16 лет скрывала недвижимость в России, - "Схемы"
22:01
Захватчики пять раз в день обстреляли Сумщину: повреждена ферма
21:39
Турция хочет продлить "зерновое соглашение" еще на год
21:25
Оккупанты били по громаде на Никопольщине, есть разрушения
21:12
ЕС и Казахстан договорились о партнерстве в сферах добычи сырья и развития новейших технологий
20:44
Кот Степан стал амбассадором проекта "Сохраните украинскую культуру"
20:39
Глава УГКЦ подарил Папе Римскому обломок российской мины, попавшей в храм в Ирпене
20:28
Эксклюзив
Украине нужно создать ракетный щит, который сделает невозможной агрессию РФ в будущем, - военный эксперт Бадрак
20:20
Нардепы предлагают вернуть Новограду-Волынскому историческое название
19:57
ВСУ
В Луганской области противник находится под постоянным огнем артиллерии ВСУ, - спикер Восточной группировки войск Череватый
19:29
Эксклюзив
Сейчас специалисты рассматривают три круга, откуда может появиться преемник Путина, – военный эксперт Бадрак
19:21
Глава парламентской комиссии Эстонии подал в отставку из-за скандала с якобы непристойными фото детей
19:18
В Херсонской области оккупанты депортировали детей с инвалидностью и выселили пожилых людей из пансионата
19:04
Обстрелы из РСЗО, ракетные и авиаудары: РФ поразила районы 10 населенных пунктов
18:40
ВСУ уничтожили вражеский самолет Су-25, склад боеприпасов, 3 системы ПВО и поразили 6 районов скопления оккупантов
18:18
Honda представила четвертое поколение внедорожника Pilot
18:12
Украина будет приоритетом во время председательства Японии в G7 в следующем году, - японский МИД
18:11
Эксклюзив
Перемещение авианосной ударной группы США – это глобальное изменение на театре военных действий, – военный эксперт Катков
18:05
В МВД объяснили, что делать украинцам, если света и тепла нет сутки и больше
18:00
Анонс
Кто придет к власти после крушения Путина
17:52
РФ уже договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет, - разведка
17:50
Инфографика
Почти 90 процентов украинцев верят, что через 10 лет Украина будет успешным государством в ЕС
17:49
Евгений Пригожин
Владелец ЧВК Вагнера Пригожин признал вмешательство в выборы в США
17:47
Кремль подготовил методички для оправдания побега из Херсона, - "Медуза"
17:39
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:34
Анонс
РФ устала воевать с НАТО: перешли на боевых комаров
17:28
Суд оставил под арестом подозреваемого в госизмене нардепа Деркача
17:21
Эксклюзив
Роман Костенко
Враг не отходит с правобережного плацдарма Херсона и сконцентрировал до 30 тыс. личного состава, - полковник СБУ Костенко
16:54
МВФ
Новая миссия МВФ начнет работу 11 ноября: глава НБУ рассказал, каких результатов ожидает
16:51
NASA запустила на МКС ракету Antares с украинскими компонентами
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV