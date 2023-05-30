Об этом пишет The New York Times.

Снятие лимита, достигающего ныне 31,4 триллиона долларов, позволит правительству и дальше одалживать деньги и вовремя оплачивать свои счета – при условии, что конгресс примет соглашение до 5 июня, когда, по данным министерства финансов, в США закончатся средства.

В обмен на приостановление лимита республиканцы потребовали от Байдена ряда политических уступок. Главной из них является ограничение некритических (дискреционных) федеральных расходов в течение следующих двух лет. Байден также согласился на некоторые новые требования по получению продовольственных талонов и программы временной помощи малоимущим семьям.

Обе стороны согласились на требования по ускоренному получению разрешений на некоторые энергетические проекты, в том числе и на ускорение строительства нового газопровода из Западной Вирджинии в Виргинию, которые отстаивали главным образом республиканцы.

Законопроект сокращает необоронительные дискреционные расходы – на внутренние правоохранительные органы, управление лесным хозяйством, научные исследования и т.п. – на 2024 финансовый год. А также ограничивает все дискреционные расходы 1 процентом роста в 2025 году, что фактически является сокращением бюджета, поскольку, по прогнозам, темпы роста будут ниже темпов инфляции.

Предложенный бюджет военных расходов вырастет до 886 млрд долларов в следующем году, что соответствует бюджетному предложению Байдена, и до 895 млрд долларов – в 2025 году.

По оценкам Белого дома, сделка позволит сэкономить 1 триллион долларов в течение десятилетия благодаря сокращению дискреционных расходов.

Анализ предложения, проведенный NYT, свидетельствует о том, что оно позволит сократить федеральные расходы примерно на 55 миллиардов долларов в следующем году по сравнению с прогнозами бюджетного управления Конгресса и еще на 81 миллиард долларов в 2025-м (итого 136 млрд). Если расходы снова начнут расти, как прогнозирует бюджетное управление, общая экономия за десятилетие составит около 860 млрд долларов.

Отмечается, что окончательное соглашение предусматривает гораздо меньшее сокращение будущего долга, чем предлагала каждая из сторон.

Республиканцы хотели упразднить налоговые льготы на сотни миллиардов долларов, подписанные Байденом для ускорения перехода на источники энергии с низким уровнем выбросов и борьбы с изменением климата. Байден хотел повысить налоги для корпораций и состоятельных людей, а также сократить расходы Medicare на рецептурные лекарства. Ни один из этих пунктов не вступил в соглашение.