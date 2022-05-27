Беженцы из Украины составляют 3% населения Эстонии

Об этом пишет ERR News.

Общее количество беженцев из Украины, которое приняла Эстония, составляет примерно 3% ее населения, которое на 1 января составило 1331796 человек по данным Статистического управления Эстонии. Также государство уже зарегистрировало 25 969 заявлений о предоставлении временной охраны.

В среду 25 мая в Эстонию прибыли 386 беженцев из Украины, из них 78 детей, сообщает Департамент полиции и пограничной охраны. 267 планировали пойти в другую страну.

Для сравнения, по состоянию на 25 мая Латвия официально приняла около 30 000 беженцев от войны с Украиной, сообщает латвийский общественный вещатель LSM . Это составляет примерно 1,6% населения Латвии, которое, по данным Центрального статистического бюро, на 1 января составило 1893223 человека.

Эстонский детский журнал Täheke издал выпуск на украинском языке.

В Таллине откроют школу для 800 украинских детей

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