Беженцы из Украины составляют 3% населения Эстонии
С 27 февраля Эстония приняла 40047 беженцев от войны из Украины. Эта цифра не включает людей, двигавшихся через страну транзитом
Об этом пишет ERR News.
Общее количество беженцев из Украины, которое приняла Эстония, составляет примерно 3% ее населения, которое на 1 января составило 1331796 человек по данным Статистического управления Эстонии. Также государство уже зарегистрировало 25 969 заявлений о предоставлении временной охраны.
В среду 25 мая в Эстонию прибыли 386 беженцев из Украины, из них 78 детей, сообщает Департамент полиции и пограничной охраны. 267 планировали пойти в другую страну.
Для сравнения, по состоянию на 25 мая Латвия официально приняла около 30 000 беженцев от войны с Украиной, сообщает латвийский общественный вещатель LSM . Это составляет примерно 1,6% населения Латвии, которое, по данным Центрального статистического бюро, на 1 января составило 1893223 человека.
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