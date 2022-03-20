Беженцы или внутренне перемещенные лица: 10 млн украинцев покинули дома из-за войны, - ООН
По подсчетам ООН, в результате военных действий России в Украине 10 млн человек покинули свои дома и были вынуждены искать более безопасное убежище в родной стране или за границей
Об этом написал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Twitter.
"Война в Украине настолько сокрушительна, что 10 миллионов человек бежали – либо внутри страны, либо как беженцы за границу", – написал в Twitter Филиппо Гранди.
Напомним, Организация объединенных наций опровергла заявления России о якобы лабораториях биологического оружия в Украине.
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