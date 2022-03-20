Беженцы или внутренне перемещенные лица: 10 млн украинцев покинули дома из-за войны, - ООН

Об этом написал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Twitter.



"Война в Украине настолько сокрушительна, что 10 миллионов человек бежали – либо внутри страны, либо как беженцы за границу", – написал в Twitter Филиппо Гранди.

В связи с тем, кто теряет бой, все, где на свете, является пострадавшим, размышляющим на гражданах, которые должны быть охвачены своими людьми.



The war in Ukraine is so devastating that 10 million have fled — either displaced inside the country, or as refugees abroad. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) 20 марта 2022

Напомним, Организация объединенных наций опровергла заявления России о якобы лабораториях биологического оружия в Украине.



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