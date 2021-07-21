Беженцы и иностранцы смогут получить прививку от COVID-19 во время пятого этапа вакцинации

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



В Украине начался пятый этап вакцинации против COVID-19.

Лица, которые могут вакцинироваться в Украине:

- Все желающие украинцы старше 18 лет,

- иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине,

- лица, отправились на статус беженца в Украине или уже получили этот статус ", - говорится в сообщении.

Отмечают, что записаться на вакцинацию можно в удобное для вас пункт прививки или центр массовой вакцинации.