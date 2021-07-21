Беженцы и иностранцы смогут получить прививку от COVID-19 во время пятого этапа вакцинации
Иностранцы с видом на жительство в Украине и лица со статусом беженца смогут получить прививку от COVID-19 в Украине
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В Украине начался пятый этап вакцинации против COVID-19.
Лица, которые могут вакцинироваться в Украине:
- Все желающие украинцы старше 18 лет,
- иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине,
- лица, отправились на статус беженца в Украине или уже получили этот статус ", - говорится в сообщении.
Отмечают, что записаться на вакцинацию можно в удобное для вас пункт прививки или центр массовой вакцинации.
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