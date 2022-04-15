Беженцев из Украины в Ирландии планируют размещать в спортивных залах

Об этом сообщает RTE.ie.



Министр спорта Джек Чемберс сказал, что они ищут любые клубы, имеющие спортивные залы (с соответствующими туалетами, душевыми и кухонными помещениями), где можно разместить 50 или более человек.



Это было бы краткосрочным жильем, но до конца месяца в Ирландии может находиться до 40 тысяч беженцев, будет давление на жилье и "мы должны реагировать на это в обществе", сказал он.



Общество должно оценить свои возможности и как они могут помочь, сказал он. Министр также сообщил, что могут рассмотреть выплаты людям, принимающим беженцев.



"Мы будем иметь серьезное давление на жилье и нам нужно будет использовать все возможности. Нам придется постоянно пересматривать и оценивать, как мы удовлетворяем потребности размещения потока прибывающих сюда людей", - добавил он.

5 апреля ведущие медиа Ирландии объединились , чтобы начать общественную кампанию по сбору денег для помощи Украине.

8 апреля для убежища украинских беженцев была предложена усадьба XVIII века на юге Ирландии.

14 апреля Ирландия поддержала решение о введении эмбарго на нефть и газ из РФ.