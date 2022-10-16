Беженцев из Славянска примет у себя Французская Ривьера

Об этом в facebook сообщил городской голова Славянска Вадим Лях.

Группу собирали два месяца, в конце концов, зиму во Французской Ривьере проведут 48 жителей Славянска. Сообщается, что их на шесть месяцев обеспечат жильем, питанием, выдадут материальную помощь.

"Это стало возможным благодаря сотрудничеству с Женей Кулебой и ее БО "Спасти жизнь", - говорится в сообщении.

Ранее, 26 сентября оккупанты почти одновременно обстреляли города Краматорск и Славянск Донецкой области.

13 октября в Славянске Донецкой области начали разбирать завалы в разрушенных многоэтажках.

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