Беженцев из Славянска примет у себя Французская Ривьера
В воскресенье, 16 октября, из Киева в Ниццу отправился автобус с жителями Славянской громады
Об этом в facebook сообщил городской голова Славянска Вадим Лях.
Группу собирали два месяца, в конце концов, зиму во Французской Ривьере проведут 48 жителей Славянска. Сообщается, что их на шесть месяцев обеспечат жильем, питанием, выдадут материальную помощь.
"Это стало возможным благодаря сотрудничеству с Женей Кулебой и ее БО "Спасти жизнь", - говорится в сообщении.
- Ранее, 26 сентября оккупанты почти одновременно обстреляли города Краматорск и Славянск Донецкой области.
- 13 октября в Славянске Донецкой области начали разбирать завалы в разрушенных многоэтажках.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.01
Покупка 40.01Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.47
- Актуальное
- Важное