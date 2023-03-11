Беженцам за границей продолжают начислять пенсии, - Минсоцполитики

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

"Украинские пенсионеры, которые оказались за рубежом, задают вопрос: не является ли получение материальной помощи вне Украины поводом для лишения их пенсии. Отвечаем: назначенные в Украине пенсии выплачиваются по правилам, определенным украинским законодательством", - говорится в сообщении.

В Минсоцполитики подчеркнули, что в случае выплаты пенсии на банковский счет, в момент зачисления средства становятся собственностью лица, и оно имеет право использовать их по собственному усмотрению.

Отмечается, что законодательство не ставит выплату пенсий в зависимости от того, получает ли человек материальную помощь за границей.