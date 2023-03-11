Беженцам за границей продолжают начислять пенсии, - Минсоцполитики
Получение материальной помощи гражданами вне Украины не является основанием для лишения их пенсионных выплат
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.
"Украинские пенсионеры, которые оказались за рубежом, задают вопрос: не является ли получение материальной помощи вне Украины поводом для лишения их пенсии. Отвечаем: назначенные в Украине пенсии выплачиваются по правилам, определенным украинским законодательством", - говорится в сообщении.
В Минсоцполитики подчеркнули, что в случае выплаты пенсии на банковский счет, в момент зачисления средства становятся собственностью лица, и оно имеет право использовать их по собственному усмотрению.
Отмечается, что законодательство не ставит выплату пенсий в зависимости от того, получает ли человек материальную помощь за границей.
- Напомним, с 1 марта правительство начало индексацию пенсий для всех категорий граждан Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.06
Покупка 38.06Продажа 38.9
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 40.8
- Актуальное
- Важное