Беженцам советуют не ехать в ЕС через Польшу

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и безопасности Украины.



Подавляющее большинство украинцев, бегущих от войны, пересекают границу с Польшей. Самые большие очереди наблюдаются на пунктах "Шегини" и "Краковец". Меньше загружены "Устилуг" и "Ягодин". Пункты пропуска на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой загружены минимально или вообще пусты.



Добавим, по данным ООН, из Украины с начала новой агрессии России уехали более 1,7 миллиона граждан. Преимущественно – это женщины, дети и пожилые люди.



При этом в ряды территориальной обороны в Украине уже стали более 100 тысяч защитников.

Напомним, в Праге приостановил работу центр приема беженцев из Украины. С момента основания через него прошли почти 12 тысяч беженцев, а всего в Чехию прибыло около 100 тысяч украинцев.