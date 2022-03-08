Беженцам советуют не ехать в ЕС через Польшу
Государственная таможенная служба рассказала о наименее и загруженных пунктах пропуска на западной границе Украины. Украинцам советуют не ехать в ЕС через Польшу
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и безопасности Украины.
Подавляющее большинство украинцев, бегущих от войны, пересекают границу с Польшей. Самые большие очереди наблюдаются на пунктах "Шегини" и "Краковец". Меньше загружены "Устилуг" и "Ягодин". Пункты пропуска на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой загружены минимально или вообще пусты.
Добавим, по данным ООН, из Украины с начала новой агрессии России уехали более 1,7 миллиона граждан. Преимущественно – это женщины, дети и пожилые люди.
При этом в ряды территориальной обороны в Украине уже стали более 100 тысяч защитников.
- Напомним, в Праге приостановил работу центр приема беженцев из Украины. С момента основания через него прошли почти 12 тысяч беженцев, а всего в Чехию прибыло около 100 тысяч украинцев.
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