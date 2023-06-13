Беженец из Украины в Бельгии выиграл €500 тысяч в лотерею
Украинец, выехавший в Бельгию с начала полномасштабного вторжения России как беженец, выиграл 500 тысяч евро в мгновенную лотерею
Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальную лотерею Бельгии.
Мужчина – украинец в возрасте от 18 до 24 лет, проживающий в Брюссельском столичном регионе – приобрел скретч-карту на заправке 16 мая за пять евро. Один из номеров оказался выигрышным.
Представительница бельгийской Национальной лотереи отметила, что с оформлением документов на выигрыш молодому человеку помогли друзья.
"Его чувства были очень смешанными. Он явно думал об Украине, а в это время тяжело радоваться всему, что происходит в твоей стране. Но в то же время, конечно, он был очень рад своей победе и, прежде всего, исполнен надежды", – рассказала представительница лотереи Жоук Вермер.
Хотя Национальная лотерея Бельгии традиционно не раскрывает информацию о личности победителя, Вермер отметила, что тот сейчас работает в стране как беженец, но стремится как можно быстрее вернуться домой.
Выигрыш молодой человек планирует потратить на помощь Украине, но сначала "хочет организовать вечеринку здесь, в Бельгии, для семьи и друзей, которые заботились о нем и помогли ему интегрироваться в нашу страну".
Всего с начала полномасштабного нападения России на Украину Бельгия приняла, по меньшей мере, 65 тысяч украинских беженцев.
- Напомним, 12 июня 2022 года Марсель Люсье, выигравший 70 млн долларов в канадской лотерее, заявил , что он планирует использовать часть джекпота, чтобы помочь отстроить Украину.
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