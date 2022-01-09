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Беженец из Казахстана просит Зеленского, чтобы его не преследовали в интересах Назарбаева и Путина

9 января, 2022 воскресенье
15:32
Общество Заманбек Тлеулиев

Координатор движения "Демократический выбор Казахстана" (УИК) Заманбек Тлеулиев, который в статусе политического беженца живет и работает в Киеве, в воскресенье, 9 января 2022 года, обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому

Его видеообращение обнародовал на YouTube казахстанский оппозиционный инфорпортал 16/12, передает Еспресо.TV .

Причиной записи этого видео Тлеулиев назвал визит к нему сотрудников Службы безопасности Украины.

В ведомстве, напомним, отметили корректный характер действий людей с СБУ, а сам визит объяснили "российским фактором и вероятными провокациями со стороны РФ, которые могут дискредитировать наше государство на международной арене и навредить его интересам".

Заманбек же Тлеулиев считает иначе.

"Обращаюсь лично к президенту Зеленскому за помощью и просьбой выяснить, почему сотрудники СБУ действовали фактически в интересах режима Казахстана и России для политического преследования оппозиции. 



Опасаюсь, что эти лица будут злоупотреблять своим служебным положением в СБУ, чтобы оказать давление на миграционную службу, чтобы лишить меня и моего соратника Элдоса (Элдос Насыпбекова, - ред.) права для нахождения в Украине. Поэтому мне как никогда нужна будет еще помощь правозащитников, журналистов", - говорит казахстанский оппозиционер на сегодняшнем видео.

Мужчина также просит поддержать его законные интересы уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

Справка

"Демократический выбор Казахстана" (ДВК) возглавляет Мухтар Аблязов. Политик живет и работает в Париже.

Аблязов утверждает, что готов возглавить временное правительство Казахстана и в ближайшие 6 месяцев провести свободные выборы.
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права человека
СБУ
беженцы
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