Беженец из Казахстана просит Зеленского, чтобы его не преследовали в интересах Назарбаева и Путина

Его видеообращение обнародовал на YouTube казахстанский оппозиционный инфорпортал 16/12, передает Еспресо.TV .



Причиной записи этого видео Тлеулиев назвал визит к нему сотрудников Службы безопасности Украины.



В ведомстве, напомним, отметили корректный характер действий людей с СБУ, а сам визит объяснили "российским фактором и вероятными провокациями со стороны РФ, которые могут дискредитировать наше государство на международной арене и навредить его интересам".



Заманбек же Тлеулиев считает иначе.



"Обращаюсь лично к президенту Зеленскому за помощью и просьбой выяснить, почему сотрудники СБУ действовали фактически в интересах режима Казахстана и России для политического преследования оппозиции.

Напомним, в Казахстане после подавления первого за последние 30 лет масштабного восстания против пророссийского режима Нурсултана Назарбаева продолжается "зачистка" в виде задержаний и арестов тысяч человек .