Бежали за Несокрушимых: в Горишних Плавнях состоялся благотворительный забег в поддержку украинских ветеранов

Забег организовала горная компания Ferrexpo, владеющая Полтавским, Еристовским и Билановским горно-обогатительными комбинатами. Участников забега и всех, кто пришел за них болеть, поблагодарил глава правления ЧАО "Полтавский ГОК" Виктор Лотоус.

“Спасибо, что поддержали мероприятие, направленное на поддержку украинских военных, которые ценой собственного здоровья стоят на защите границ нашей Украины. Думаю, что после сегодняшнего мероприятия значительно увеличится количество людей, которые сочтут спорт основой повседневной жизни” - отметил руководитель.

Одетые в футболки от компании после разминки бегуны стартовали каждый на своей дистанции – 1, 3 и 5 км. Среди участников забега были жители города Горишние Плавни, Кременчуга, Полтавы, Киева, переселенцы из Краматорска, Бахмута, Донецка и других городов, пенсионеры и военные.

Единственным условием участия был донат в пользу благотворительной инициативы "Протезы для Несокрушимых" , которая собирает 100 миллионов гривен на закупку современных бионических протезов для украинцев, пострадавших от российской войны против Украины. Протезы закупают и бесплатно устанавливают в Национальном реабилитационном центре "Несокрушимые", действующем на базе Первого медобъединения Львова.

Благодаря донатам участников во время мероприятия было собрано около 100 тысяч гривен. В компании Ferrexpo пообещали удвоить эту сумму.

Самой молодой участницей забега стала девочка Варя, родившаяся в этом году. Ее семья – переселенцы из Харькова – одолела дистанцию пешком. Старшим на забеге стал пенсионер Анатолий, которому более 80 лет. Он выбрал для себя дистанцию в 1 км и смог ее одолеть.

Во время забега упоминали и о тех, кто в плену. В частности, некоторые из участников бежали с надписями на футболках.

“Бегли сегодня в футболках с надписью “Бегу за Азов”, потому что более 100 бойцов Азова находятся в плену. Это военные, защищавшие Мариуполь во время блокады и очень долго не подпускавшие врага. Но именно бойцов Азова очень долго не меняют” - рассказал Михаил Бойко, один из участников забега.

Михаил Бойко с другом

Тройка призеров в каждой из дистанций была отмечена памятными подарками. Абсолютно каждый участник получил медаль за активную гражданскую позицию и желание помогать тем, кто рискует своей жизнью, защищая нашу страну от вооруженной агрессии России.

В ходе забега также было объявлено о расширении компанией Ferrexpo программы поддержки украинских ветеранов. Общая сумма программы – 39 миллионов гривен. Ее цель – поддержать 700 сотрудников и сотрудниц Ferrexpo, которые сейчас несут службу в Вооруженных силах Украины. В рамках программы после демобилизации такие сотрудники и их семьи получат физическую и психологическую реабилитацию, поддержку социальной адаптации, профессиональную переподготовку, санаторно-курортное лечение, протезирование и т.д., чтобы как можно скорее вернуться к жизни в новых реалиях и в рабочую среду.