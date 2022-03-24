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"Безгранично благодарны волонтерам": Укрзализныця разъяснила, как упростить отправку гуманитарных грузов по Украине
Укрзализныця продолжает перевозить гуманитарные грузы по стране и сейчас остается самым быстрым путем доставки. Компания объяснила механизм отправки груза пассажирскими поездами, чтобы упростить процесс
Информацию опубликовала пресс-служба Укрзализныци в Telegram.
Для отправки груза требуется:
- Оставить заявку через горячую линию Укрзализныци по номеру 0800 503 222 или 044 465 03 87. Также нужно предоставить характеристики отправленного груза: в приоритете - медикаменты, продукты питания длительного хранения, вода и средства гигиены.
- Полученный номер заявки, включая именем, местом назначения и контактным номером встречающего, следует нанести на гуманитарную помощь, которая будет загружена в поезд. Это позволит Укрзализныце отслеживать и находить груз в точке назначения.
- Надежно упаковать все грузы.
С начала войны железная дорога перевезла пассажирскими вагонами уже почти 7,5 тысячи тонн гуманитарного груза, распределенного страной. Больше помощи поступает в Киев, Харьков, Запорожье и Одессу.
- Напомним, "Укрзалізниця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 24 марта.
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