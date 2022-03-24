"Безгранично благодарны волонтерам": Укрзализныця разъяснила, как упростить отправку гуманитарных грузов по Украине

Информацию опубликовала пресс-служба Укрзализныци в Telegram.



Для отправки груза требуется:

Оставить заявку через горячую линию Укрзализныци по номеру 0800 503 222 или 044 465 03 87. Также нужно предоставить характеристики отправленного груза: в приоритете - медикаменты, продукты питания длительного хранения, вода и средства гигиены.

Полученный номер заявки, включая именем, местом назначения и контактным номером встречающего, следует нанести на гуманитарную помощь, которая будет загружена в поезд. Это позволит Укрзализныце отслеживать и находить груз в точке назначения.

Надежно упаковать все грузы.

Напомним, "Укрзалізниця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 24 марта.

Укрзализныця оставляет за собой право проверки отправленного груза.С начала войны железная дорога перевезла пассажирскими вагонами уже почти 7,5 тысячи тонн гуманитарного груза, распределенного страной. Больше помощи поступает в Киев, Харьков, Запорожье и Одессу.