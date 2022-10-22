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OPINION

Бездушные рынки съели Лиз Трасс

Сергей Фурса
22 октября, 2022 суббота
10:05
Мнение Сергей Фурса

Рынки на этой неделе неслабо так троллили Путина и Медведева, грозящихся из Москвы заморозить Европу. К погоде, которая остается теплой, добавилась и цена на газ

Бездушные и кровожадные финансовые рынки на этой неделе съели Лиз Трасс, вынудив британского премьер-министра подать в отставку, не удовлетворившись принесенной им жертвой в виде министра финансов. В результате третья женщина на посту премьер-министра Британии провела на своем рабочем мест только 45 дней. А итогом ее правления стал рекордно низкий курс британского фунта и очень дорогая ипотека для британцев. Экономический план Лиз Трасс, который, собственно, и не пришелся ко двору финансовым рынкам, уже выброшен в мусорку где-то на Даунинг стритт, вместе с радикальным снижением налогов, и ее наследнику придется разгребать еще более глубокий экономический кризис. Вот так заканчиваются истории, когда ты хочешь одновременно и снизить налоги, и повысить расходы, изображая из себя Маргарет Тетчер, но забывая, что железная леди своей железной рукой эти расходы резала, снижая нагрузку на бизнес и вряд ли бы нашла цензурные слова для того, кто предложил бы ей просто сделать все в долг. Вот так и финансовые рынки, особенно рынок облигаций и присоединившийся к нему валютным рынок, в этот план не поверили. А дальше одно за другим утрачивалось доверие уже на политическом уровне.

Еще рынки на этой неделе неслабо так троллили Путина и Медведева, грозящихся из Москвы заморозить Европу. К погоде, которая остается теплой, добавилась и цена на газ. Которая опустилась уже до отметки в 1200 долларов за тысячу кубометров. Да, на горизонте многих лет эта цена выглядит заоблачной, но вот ее динамика совсем не говорит об успешном газовом шантаже. С пика в 3500 долларов цена уже опустилась почти в 3 раза за последний месяц, а газовые хранилища в ЕС заполняются с опережением плана. И в Испании уже даже отказываются принимать новые корабли, наполненные сжиженным газом, потому как закачивать этот газ попросту некуда. Немного не выходит и разогнать цены на нефть. После решения ОПЕК+ снизить добычу цена на черное золото вроде бы дернулась вверх, к заветной планке в 100 долларов за баррель, но очень быстро откатилась назад, ближе к 90 долларам за баррель.

Переживания по поводу рецессии в мире и Европе, китайское замедление, не дают ценам на нефть расти. Насколько замедляется Китай, кстати, в последние пару недель стало еще более непонятно, ведь перед съездом коммунистической партии Китая, на которой Си должны признать императором, власти спрятали всю статистику, дабы она не нарушала стройный ход собрания и оптимистический настрой товарищей по партии, которые должны верить во все, что говорит верховный вождь, в том числе и в то, что политика нулевой толерантности к ковиду имеет хоть какую-то логику. Выбирая Си на третий термин Китай четко сворачивает на путь авторитаризма, что не обещает ничего хорошего и китайской экономике в ближайшем будущем. Все-таки модель, которую почти 40 лет назад выбрали в Китае, и которая привела Китай к успеху, предусматривала сменяемость власти. А где нет политической конкуренции, со временем заканчивается и экономическая, тем более, что для роста экономики в нынешнем веке более чем важна свобода, которой, очевидно, в Китае теперь будет все меньше и меньше. 

На фоне всех этих событий рынки оставались волатильными, но так и не смогли придумать, что им делать. Расти или падать. Бояться рецессии или помнить о надежде. В результате за последнюю неделю индекс американских акций изменился всего на 4 пункта и утро пятницы индекс S&P500 откроет на отметке в 3665 пунктов. Украинские еврооблигации точно так же остались без изменений, колеблясь вместе с мировыми рынками. На внутреннем рынке со сменой главы НБУ, похоже, Нацбанку удалось достучаться до Минфина. В результате правительство впервые пошло на повыщение ставок. И пусть пока они все еще ниже рыночного уровня, но прогресс очевиден. Может, помогли совместные встречи Минфина, Нацбанка и МВФ в рамках миссии Фонда в Украине, которая сейчас проходит в Вене. Хорошо, что не в Монако.

Гривна же остается на удивление стабильной, уже не реагируя на ракетные удары по центру Киева, как было неделей ранее, и по украинской энергетике. Оставаясь у отметки 40,6 гривен за доллар. Чтобы она там и оставалась как можно дольше, Нацбанк придумал новый инструмент, который, по идее, должен и волков накормить и овец оставить целыми. А именно – депозит в долларах, который возникает, когда клиент приносит гривну в банк и меняет ее по официальному курсу, а по завершению своего срока оборачивается назад, в гривну, снова таки по официальному курсу регулятора. В результате украинцы смогут защитить себя от девальвации, а Нацбанк защитит свои резервы от давления. Ведь теперь ему не придется продавать их, снижая таким образом тревожность украинцев. Которая в ближайшем будущем может сильно вырасти на фоне попадания российских ракет в украинские трансформаторы.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

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Владимир Путин
инфляция
Лиз Трасс
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