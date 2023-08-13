"Бездумная политика Путина": Плененный на левобережье Херсонщины российский комбат Томов сдал позиции РФ и рассказал о настроениях окупантов
В сети появилось видео допроса пленного российского офицера, называющего себя командиром батальона 1822 года вооруженных сил РФ майором Юрием Анатольевичем Томовым, 18.10.1979 года рождения
14-минутная запись беседы с ним в воскресенье, 13 августа 2023 года, разместил украинский ТГ-канал "Николаевский ванек".
"Пообщались о потерях, о перспективах России в этой войне, об отношении местных жителей в Херсонской области к ним (к оккупантам – ред.), а также об "укронацистах" и, конечно же, о предыдущем месте службы на базе хранения ядерных боеприпасов" , - указывается в тексте, которым сопровождается видео.
Как отмечается, майор очень низко оценивает подготовку своего подразделения и говорит, что в его батальоне "очень много отказников (500-х)".
Украинские бойцы, информирует ТГ-канал, пленили Томова на левобережье Херсонщины, куда, как уже предварительно сообщали украинские, российские и европейские информационные ресурсы, был осуществлен диверсионно-разведывательный рейд с подконтрольного правобережья (по другой версии, воинам ВСУ даже удалось закрепиться на определенном плацдарме в деревне Казачьи Лагеря).
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На 9-ой минуте видео Томова спрашивают о том, как он себя чувствует в связи с тем, что российские войска ведут огонь по мирным жителям Украины.
"Для чего вы убиваете людей, тем более, если понимаете что проиграете?", - спрашивают у Томова.
Сначала майор говорит, что ему "трудно" ответить, а затем заявляет следующее:
"Это огромная боль и непонятность, что могло со мной произойти благодаря бездумной фанатичной политике президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Я не понимаю, как так случилось, что мировоззрение людей перевернулось на все 180 градусов, и мечтавшие о мирной жизни люди начали убивать себе подобных. За какие-то идеи, идеалы, которые не имеют ничего общего с тем что реально происходит".
При этом тоже 13 августа на близком ранее к ЧВК "Вагнера" российском военном телеграмм-канале Grey Zone было обнародовано 24 секундное видео с майором Томовым, показывающим на карте людям, которые общаются с ним на украинском языке, расположенные на левом берегу Днепра на Херсонщине российские позиции. Датой съемки названо 9 августа.
- В мае 2023 года 40% опрошенных украинской военной спецслужбой ГУР российских пленных утверждали, что сдались добровольно .
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