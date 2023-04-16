Тому, кто не в ВСУ, трудно понять масштаб добавки 30 тысяч. Отмена этой премии повлекла за собой большой переполох: много военных, работающих в тылу, начали искать новые должности, что вызвало хаос в отдельных родах войск. Поэтому радость от возвращения я наблюдал своими глазами.

Но правда, что с финансами у нас полная катастрофа. И от решений что-либо платить средства в бюджете не появляются. Еще меньше их будет когда правительство индексировало пенсии на 20%. Тоже хорошее решение – пенсионеры же люди. Поэтому бездарное правительство хороших решений роет нам глубокую яму.

С финансами у нас полная катастрофа. И от решений что-либо платить средства в бюджете не появляются. Еще меньше их будет когда правительство индексировало пенсии на 20%. Тоже хорошее решение – пенсионеры же люди. Поэтому бездарное правительство хороших решений копает нам глубокую яму

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Теперь по этим хорошим решениям правительство потребует снижения курса до 50, печать гривны из-за покупки облигаций, и другой типичный трэш убийства экономики, которая и так при смерти.

Природа этих проблем проста: отсутствие военной экономики. Я весной прошлого года писал, что нам необходимо вводить военную экономику или принцип "все для фронта — все для победы". Это означало масштабную ревизию бюджетов, перевод всех возможных статей и поступлений на нужды армии, затягивание поясов по всем соцрасходам и т.п. Но таланты наших экономистов известны — особенно как по безграмотности устроить топливный кризис.

Природа этих проблем проста: отсутствие военной экономики

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Мне приятно, когда ремонтируют дорогу, создают парк, я рад, что моя бабушка получит большую пенсию. Но есть важный нюанс – все это до одного места, когда придет "русский мир". Когда города будут равняться с землей, никакой ценности в парке и пенсии не будет!

Неспособность понять, что "все для фронта - все для победы" - единственный принцип нашего выживания создает невиданные риски для нас. Особенно затягивание или замораживание конфликта. Потому что с таким безграмотным правительством дефолт наступит уже осенью. А Запад просто замахается удерживать нашу армию и наших пенсионеров одновременно.

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Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист